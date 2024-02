Stian Angermund har de to siste årene blitt verdensmester i fjelløp, og i august i fjor vant han det prestisjefylte løpet Orsières-Champex-Chamonix. Det var i dopingprøven etter dette at det ble funnet et forbudt stoff i urinprøven hans, og at han ble da suspendert fra all konkurranse.

Denne prøven viste seg å inneholde det forbudte stoffet chlorthalidone.

Stian Angermund sier til NRK at han ikke skjønner hvor dette stoffet kommer fra:

– Jeg stod der som et stort spørsmålstegn, for jeg vet at jeg er en ren utøver. Jeg tar ingen medisiner. Jeg tar ingen kosttilskudd. Jeg skjønner bare ikke hvor dette kan komme fra, sier Angermund til NRK.

Selv om Stian Angermund ble konfrontert med denne anklagen den 20. oktober i fjor har det ikke vært kjent for andre enn hans nærmeste, før NRK nå går ut med saken.