Besseggløpet går over en av Norges mest kjente fjellrygger, med start på Memurubu og målgang ved Gjendesheim. Løypa følger den vanlige T-merkede ruten over eggen, og byr på cirka 14 kilometer med krevende terreng. Løypa går på grus, stein og partier med snø. Start og mål ligger på omtrent 1000 eter over havet, mens det høyeste punktet rager 1743 meter over havet.



De unge var best i kvinneklassen

Kvinneklassen ble vunnet av den 16 år gamle randoneeutøveren Anna Kanutte Bruseth fra Romsdal Randoneklubb. Hun løp inn til totalseier foran den enda yngre Åse Marie Halaas Appenzeller (14) fra Oslo, som tidligere har vist sin motbakkestyrke med en andreplass bak Heidi Weng i Oslos Bratteste i fjor. På tredjeplass kom Ida Brakstad Orset (18) fra Molde.

De 10 beste kvinnene

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 148 Anna Kanutte Bruseth Romsdal Randoneklubb Youth A Woman (15-16) 1:52:02 2 222 Åse Marie Halaas Appenzeller Oslo Mini Youth 1:53:21 3 145 Ida Brakstad Orset Molde Youth B Woman (17-18) 1:54:16 4 124 Anna Korperud Molde Youth C Woman (19-20) 1:55:34 5 112 Nora Markhus Mosterhamn K24-29 1:56:26 6 86 Kristin Haug Lillehammer IF Mini Youth 1:58:10 7 25 Mathea Galleberg Fana il Youth B Woman (17-18) 1:59:18 8 134 Signe Brakstad Orset Molde og Omegn IF Mini Youth 1:59:26 9 118 Oda Kristine Sølsnæs Rosseland Oslo K24-29 2:00:54 10 223 Anna Louise Astad Sørlie Heming IL K30-39 2:01:26



Stian Angermund med solid seier

I herreklassen var det ingen tvil om hvem som var best: Stian Angermund fra Bergen tok en overlegen seier med over fem minutters margin til nærmeste konkurrent. På Instagram beskrev han opplevelsen slik: "Fun day out racing the classic route across Besseggen". Bak Angermund fulgte Jesper Lundin fra BUL Tromsø Friidrett og Isak Drøpping fra Trollheimen Fjellsportklubb på henholdsvis andre- og tredjeplass.



Les også:

Isak Drøpping flyg fort i fjella både sommar og vinters tid (K+)

De 10 beste menn

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 47 Stian Angermund Bergen M30-39 1:22:53 2 146 Jesper Lundin BUL Tromsø Friidrett U23 Men (21-23) 1:27:56 3 100 Isak Drøpping Trollheimen Fjellsportklubb Youth B Men (17-18) 1:28:50 4 5 Ronny Børsheim Hagavik M40-49 1:29:40 5 1 Kristian Moen Vågå Youth C Men (19-20) 1:30:02 6 142 Kristian Skjeflo Unhjem Isfjorden IL Youth B Men (17-18) 1:32:02 7 20 Emil Aslaksen Røed Romsdal Randoneeklubb Youth C Men (19-20) 1:32:03 8 176 Bjørnar Skjeflo Unhjem Isfjorden IL Youth B Men (17-18) 1:33:36 9 24 Geir Steig Luster Il/La Sportiva M30-39 1:34:14 10 182 Mats Daviknes-Andreassen Nittedal IL Youth C Men (19-20) 1:34:37



Besseggløpets barneløp

I tillegg til hovedløpet ble det også arrangert et barneløp over 1,5 km med start og mål ved Gjendeosen. Den korte løypa gikk delvis inn i den ordinære Besseggløypa, og det var ingen rangering. Her stod løpeglede og deltagelse i fokus. Foreldre og besteforeldre var også velkomne til å delta.



Se alle resultater fra Besseggløpet her