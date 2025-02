De to aldrende løpslegendene, Kenenisa Bekele og Eliud Kipchoge, vil møte flere av de nye langdistansestjernene. Jacob Kiplimos debut på maraton knyttes det stor spenning til etter at 24-åringen pulveriserte den gamle halvmaratonrekorden i Barcelona sist helg. 56.42-løpet var så sterkt at det indikerer ei tid godt under 2 timer på den doble distansen, forutsatt at Kiplimo er ca. like god på hel- som halvmaraton. Det er det foreløpig ingen som vet, og mye av spenningen fram mot London knytter seg til nettopp det. Dersom han også har helmaratongenet i seg, vil de andre med stor sannsynlighet bli statister.

Men erfaring er en egenskap som ikke skal undervurderes når det handler om maratonløping, og Kiplimo vil møte flere rutinerte karer enn de to nevnte legendene i 40-åra. Fjorårsvinner i London, Alex Mutiso, vil prøve å forsvare seieren. Den olympiske mesteren fra Paris, Tamirat Tola, er uhyre vanskelig å slå når han er i form. Det er også Sebastian Sawe som debuterte på maraton i fjor høst med å vinne Valencia Marathon på 2.02.05, som er den femte beste maratontida i verden. I møte med disse – og flere til – blir naturlig nok Sondre Nordstad Moen i beste fall for utfordrer å regne. Med 2.05.49 som personlig rekord har han den tolvte beste persen i feltet, men den ble satt tilbake i 2017, og Sondre må nok være i nærheten av perseform om han skal få en topp-ti-plassering.

Britenes egen favoritt, Emile Caress som ble nummer fire på maratonløpet i OL, stiller også. I fjor ble han nummer tre i London Marathon med 2.06.46 som også er persen hans.

En spennende debut gjør også triatleten Alex Yee, som tok OL-gull på triatlon i Paris og sølv bak Kristian Blummenfelt i Tokyo-OL. Han har så god 10000 meter-pers som 27.51,94, så dette er en triatlet som virkelig kan løpe. Forhåpentligvis også maraton.

Også elitefeltet for kvinner er meget sterkt med verdensrekordholder Ruth Chepngetick i spissen. Hun vil møte regjerende olympisk mester Sifan Hassan, tidligere verdensrekordholder Tigst Assefa og fjorårsvinner i London, Peres Jepchirchir. Britiske Eilish McColgan gjør en spennende debut på distansen.

I tillegg til Kenenisa Bekele er dette er seks av de mest profilerte løperne som skal løpe årets London Marathon. (Fotomontasje: London Marathon)

Elitefelt menn London Marathon 2025

Alexander MUTISO (KEN, Personal best 2:03:11)

Eliud KIPCHOGE (KEN, 2:01:09)

Kenenisa BEKELE (ETH, 2:01:41)

Sabastian SAWE (KEN, 2:02:05)

Timothy KIPLAGAT (KEN, 2:02:55)

Milkesa MENGESHA (ETH, 2:03:17)

Tamirat TOLA (ETH, 2:03:39)

Mohamed ESA (ETH, 2:04:39)

Abdi NAGEEYE (NED, 2:04:45)

Hillary KIPKOECH (KEN, 2:04:45)

Amanal PETROS (GER, 2:04:58)

Sondre Nordstad MOEN (NOR, 2:05:48)

Yemaneberhan CRIPPA (ITA, 2:06:06)

Andrew BUCHANAN (AUS, 2:06:22)

Emile CAIRESS (GBR, 2:06:46)

Mahamed MAHAMED (GBR, 2:07:05)

Brett ROBINSON (AUS, 2:07:31)

Jacob Sommer SIMONSEN (DEN, 2:07:51)

Philip SESEMANN (GBR, 2:08:02)

Adam LIPSCHITZ (RSA, 2:08:54)

Jonathan MELLOR (GBR, 2:09:06)

Dewi GRIFFITHS (GBR, 2:09:49)

Weynay GHEBRESILASIE (GBR, 2:09:50)

Jake SMITH (GBR, 2:11:00)

Jack RAYNER (AUS, 2:11:06)

Marc SCOTT (GBR, 2:11:19)

Kevin SALVANO (USA, 2:11:26)

Luke CALDWELL (GBR, 2:11:33)

Marcelo LAGUERA (MEX, 2:11:54)

Dan NASH (GBR, 2:12:59)

Andrew HEYES (GBR, 2:13:52)

Alexander LEPRETRE (GBR, 2:15:01)

David BISHOP (GBR, 2:15:19)

Logan SMITH (GBR, 2:15:49)

William MYCROFT (GBR, 2:15:54)

James HOAD (GBR, 2:16:29)

Alex MILNE (GBR, 2:16:30)

Chris THOMAS (GBR, 2:16:32)

Carl AVERY (GBR, 2:17:01)

Sean HOGAN (GBR, 2:17:02)

Jacob KIPLIMO (UGA, Debut)

Alex YEE (GBR, Debut)

Jonathan DAVIES (GBR, Debut)

Jacob ALLEN (GBR, Debut)

Jack ROWE (GBR, Debut)



Elitefelt kvinner London Marathon 2025

Peres JEPCHIRCHIR (KEN, 2:16:16)

Ruth CHEPNGETICH (KEN, 2:09:56)

Tigist ASSEFA (ETH, 2:11:53)

Sifan HASSAN (NED, 2:13:44)

Joyciline JEPKOSGEI (KEN, 2:16:24)

Megertu ALEMU (ETH, 2:16:34)

Stella CHESANG (UGA, 2:18:26)

Haven Hailu DESSE (ETH, 2:19:29)

Susanna SULLIVAN (USA, 2:21:56)

Charlotte PURDUE (GBR, 2:22:17)

Sofiia YAREMCHUK (ITA, 2:23:16)

Rose HARVEY (GBR, 2:23:21)

Fatima Ezzahra GARDADI (MAR, 2:24:12)

Philippa BOWDEN (GBR, 2:25:47)

Lucy REID (GBR, 2:26:37)

Emily DURGIN (USA, 2:26:46)

Molly BOOKMYER (USA, 2:28:52)

Louise SMALL (GBR, 2:29:33)

Eilish MCCOLGAN (GBR, Debut)

Holly ARCHER (GBR, Debut)