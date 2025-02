Stockholm Marathon har vokst kraftig de siste årene, og 2025-utgaven er intet unntak. Ifølge arrangørene ble de 23500 startplassene revet bort på rekordtid, hele tre måneder før løpet går av stabelen 31. mai. Dette er andre året på rad at løpet setter deltakerrekord.

Nordmenn har i mange år reist til nabolandets hovedstad for å løpe maraton, men i år er hele 470 løpere fra Norge påmeldt. Det er en dobling sammenlignet med 2022. Av disse 470 løperne er 173 kvinner og 297 menn. Interessen for maratonløping er særlig stor blant unge kvinner. Mange virker å være drevet av trender som «Slow Running» og inspirasjon fra sosiale medier.

- Det vi ser akkurat nå, er at interessen for løping er større enn noen gang før. Dette bevises av det faktum at flaggskipet vårt, adidas Stockholm Marathon, er i ferd med å bli utsolgt på rekordtid, drøye tre måneder før løpet går av stabelen, sa driftssjef David Fridell tidligere i uken.



- Det er spesielt gledelig å se at stadig flere yngre deltar, og at trenden med flere unge kvinner som løper fortsetter. Dette er delvis et globalt fenomen, men vi i Sverige har ligget i forkant. Det er særlig maraton som har drevet denne utviklingen de siste årene. Nå ser vi frem mot 50-årsjubileet i 2029, som vi vet kommer til å bli noe helt spesielt, forteller Fridell videre.



Marion Kibor vant kvinneklassen i 2024. (Foto: Jonas Persson / Marathongruppen)

Norske løpere

470 løpere fra Norge har altså planlagt tur til Stockholm i slutten av mai. Blant disse finner vi Helene Dalen (23) og Hannah Bentzen (21) fra Oslo, to løpere med svært ulike utgangspunkt.

Helene Dalen har aldri løpt et konkurranseløp tidligere, men har valgt å debutere med et maraton.

- Jeg vokste opp med fotball, men løping har alltid vært min verste fiende. Nå vil jeg utfordre meg selv ved å gjøre det jeg tidligere ikke likte, til en prestasjon, sier hun.

Hannah Bentzen har derimot erfaring fra både kortere og lengre distanser, og hun sikter høyt i Stockholm.

- Jeg løp mitt første maraton i 2023, der jeg vant og virkelig fikk smaken på det. Jeg har løpt tre maratonløp så langt, og gleder meg veldig til Stockholm. Forhåpentligvis oppnår jeg en tid rundt 2.47. Jeg trener målbevisst mot det målet, forteller Bentzen. I august 2024 løp Bentzen inn til førsteplass i Ringeriksmaraton på tiden 2.59.44.



Hannah Bentzen, som løper for SK Vidar, har løpt mange løp av ulik karakter. Dette blir første start i Stockholm Marathon. (Foto: Ian Corless)



Eldste norske løper som er påmeldt, er Halfdan Mustad. Han er født i 1941, og har løpt løpet én gang tidligere - helt tilbake i 1981. Nest eldst på startlista er erfarne Harald Sel, født i 1942. Han har løpt mange løp siden sin forrige start i Stockholm, som var i 1987. Grete Håvåg Lothe er eldste påmeldte kvinne. Hun er født i 1952 og løper løpet for første gang. I den andre enden av aldersskalaen finner vi Hauk Meier, som er den yngste norske løperen. Han er født i 2007.

Løpebølge i Sverige

Den sterke pågangen til Stockholm Marathon speiler en generell økning i interessen for løping i Sverige. Mange store løp, som Göteborgsvarvet og Stockholm Halvmarathon, har også solgt ut raskt.

Særlig kvinner i alderen 18–30 år dominerer veksten. Løpingen har fått et mer inkluderende preg, og stadig flere nybegynnere våger seg ut på startstreken.

Stockholm Marathon har i år også sett en vekst i internasjonale deltakere. Storbritannia har for første gang passert Finland som nest største nasjon i løpet, med 1100 påmeldte.



Det blir liv og folkefest i gatene i Stockholm den 31. mai. (Foto: Jonas Persson / Marathongruppen)

Forbedringer etter fjorårets varmeutfordringer

Arrangørene har tatt lærdom av fjorårets løp, der høye temperaturer skapte utfordringer ved væskestasjonene.

- I fjor leverte vi dessverre ikke den service som løperne kunne forvente seg. Til i år har vi justert flere elementer, og vi føler oss trygge på å kunne levere et arrangement av høyeste kvalitet, sier Lotta Lindblom, arrangementsansvarlig i Marathongruppen.

