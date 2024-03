(Alle foto: Finn Olsen)

Ungdommmene måtte i år dele sporene med slitne, voksne birkebeinere de siste 14 km ned til Birkebeineren skistadion.

Utsettelsen av Birkebeinerrennet og HalvBirken til søndag bød på ekstra utfordringer for vel 1350 deltakere i den 17 km lange UngdomsBirken med 400 høydemeter fall ned fra Sjusjøen. Og ekstra mange knall og fall ble det i år når det i motsetning til over fjellet var svært raske forhold og slitne birkebeinere som begynte på nedkjøringene etter 4 timer eller mer fra Rena, skulle passeres. Det måtte bli store fartsforskjeller når ungdommene kom bakfra i opptil 70 km/t i de bratteste bakkene. Av de 1366 ungdommene i alderen 12 til 16 år som startet på Sjusjøen kom 1357 seg velberget ned til Birkebeineren skistadion, annet enn med noen knekte staver i Sjøsæterlia.

Trafikkproblemer ble det også i forkant og etterkant av rennet, og vi må tilbake til årene før pandemien for å finne liknende køer. Det meste løste seg imidlertid til det beste for alle, og om noen fikk en forsinket start så kan ikke det sammenliknes med konsekvensen av å avlyse lørdagens renn. Arrangøren vurderte andre løsninger, men søndagen hadde bare ikke nok timer til å få avviklet alle tre arrangementene optimalt på samme dag. Vel blåst Birken-arrangører!

Her har vi gleden av å kunne presentere de aller sprekeste, mest fartsglade og utholdende av de 1350 ungdomsbirkbeinere:

Jenter 13 år

Vinner Anna Husnes fra Lillehammer Skiklubb med seiersintervju på hjemmebane.

Jenter 13 år: Pl Deltaker Klubb Tid 1 Anna Husnes Lillehammer Skiklub 0:46:43.3 2 Ingebjørg Ellefsrud Sørumshagen Moen Sportsklubb 0:46:45.2 3 Una Obrestad-Kolbu Gulset IF 0:48:04.7 4 Ingrid Louise Wadahl Sweetman Lyn Ski 0:48:28.1 5 Kristin Haug Lillehammer Skiklub 0:49:21.3 6 Alma Strand Bolstad Asker Skiklubb 0:49:33.0 7 Signe Brakstad Orset Molde og omegn Idrettsforening 0:49:46.4 8 Anny Christiane Soldal Ursin Koll IL 0:50:19.8 9 Emma Minge Johannesen Nesodden IF 0:50:20.1

Jenter 14 år

Vinner Vienna Skinnes fra Sjåstad/Vestre Lier IL over mål etter tre kvarters rask skigåing.

Jenter 14 år: 1 Vienna Skinnes Sjåstad/Vestre Lier IL 0:45:03.1 2 Linnea Bomann-Larsen Heming IL 0:45:04.6 3 Rut Rydén Sälens If 0:45:26.6 4 Eline Hårberg Jensrud Sjåstad/Vestre Lier IL 0:45:26.8 5 Mia Moen Mikkelsen Tynset 0:45:40.9 6 Emma Solberg Lillehammer Skiklub 0:46:12.0 7 Kristin Marie Kolle Bøhmer Heming IL 0:46:47.4 8 Vilja Schjølberg Hegdahl Nesodden IF 0:47:00.4 9 Synne Byrkjedal Levang Gjesdal IL 0:47:05.4 10 Maria Fet Støtvig Oseberg Skilag 0:47:09.4

Jenter 15 år

Sunniva Vik fra Mjøndalen IF var nesten minuttet foran neste jente i 15-årsklassen.

Jenter 15 år: 1 Sunniva Vik Mjøndalen IF 0:42:24.5 2 Kristin Ottestad-Dahlen Osmarka il 0:43:17.8 3 Julia Belén Kohler Byåsen IL 0:43:24.2 4 Ingrid Skaar Nittedal IL 0:43:39.6 5 Signe Farbu Inderøy IL 0:43:49.5 6 Maia Kulle Andreassen Kjelsås IL 0:43:50.7 7 Astrid Aas Oseberg Skilag 0:44:43.4 8 Sanna Hallingstad Rælingen 0:44:44.1 9 Erle Haukåen Stødle Nittedal IL 0:44:48.7 10 Sofia Håvi-Faanes Il Holeværingen 0:44:55.2

Jenter 16 år

Vinner Hedda Faraasen Alme mestrer både korte og lange distanser som vinner av både sprinten i HL for to uker siden og UngdomsBirken på søndag som er den lengste distansen på terminlista for ungdommene.

Emilie Ruud Lia fra Kongsvinger IL måtte se seg slått på målstreken av Hedda. Anna Aukland fra Oseberg Skilag fulgte ytterligere noen tiendeler bak i pappas Anders Auklands teamdrakt.

Jenter 16 år: 1 Hedda Faraasen Alme Strandbygda il 0:41:10.6 2 Emilie Ruud Lia Kongsvinger IL Ski 0:41:11.3 3 Anna Aukland Oseberg Skilag 0:41:11.9 4 Ada Korsnes Eriksen Bækkelaget 0:41:17.6 5 Eline Torp Lofterød Fossum IF 0:41:35.1 6 Marie Husnes Lillehammer Skiklub 0:41:36.7 7 Lisa Alrik Ulricehamn IF 0:41:58.5 8 Kari Heggen Harestua IL 0:42:39.9 9 Julie Holter Henriksen Bækkelagets SK 0:42:52.4 10 Nora Bartnes Kjelsås IL 0:42:56.5

Gutter 12 år

I 12-årsklassene som ikke blir rangert på resultatlista var det i år akkurat like mange jenter som gutter, og totalt sett den største klassen. Her fyker Ola Slikoset fra Gjerdrum IL over mål etter å ha passert en “skog ”av voksne birkebeinere.

Gutter 13 år

Mads Stavang Braaten fra Haslum IL var klart best i 14-årsklassen.

Gutter 13 år: Pl Deltaker Klubb Tid 1 Mads Stavang Braaten Haslum IL 0:42:50.0 2 Haakon Dalen Lutnæs Røa IL 0:44:10.2 3 Trym Haave Norderhaug Hamar Skiklubb 0:45:18.3 4 Erik Finstad Larsen Kjelsås Idrettslag 0:46:01.1 5 Henrik Figenbaum-Hansen Heming IL 0:46:01.3 6 Ulrik Berg-Lunder Fossum IF 0:46:18.2 7 Oscar Befring Mathisen Asker Skiklubb 0:46:30.7 8 Sondre Smogeli Opsann Lillehammer Skiklub 0:46:39.7 9 Ulrik Asmyhr-Øpstad If Birkebeineren 0:46:43.7 10 Storm Windju Christiansen Asker Skiklubb 0:46:45.2

Gutter 14 år

Martin Sagvik Viken fra Byåsen IL sikret seg klasseseieren med sju sekunder.

Gutter 14 år: 1 Martin Sagvik Viken Byåsen IL 0:39:58.6 2 Amund Antczak Bjerregaard Krødsherad IL 0:40:05.6 3 Eirik Solbrekke Vingrom IL 0:40:55.9 4 Simen Bryhn Bergstrøm Holmen 0:40:56.3 5 Sondre Torsgard Ihler Øvrevoll Hosle IL 0:40:56.5 6 Linus Gregersen Bolstad IL Skrim 0:41:30.8 7 Laurits Halkier Egelie IL Runar Ski 0:41:31.8 8 Elias Gihle IL Holeværingen/Team SkiXtreme 0:41:37.1 9 Olav Wille Oseberg Skilag 0:41:37.8 10 Linus Holum-Jakobsen Moelven IL/Team Sjusjøen 0:41:38.7

Guttter 15 år

Odin Belsvik fra Rognes måtte gi seiersintervju etter å ha knepet seieren i kamp med tre andre 15-åringer.

Gutter 15 år: 1 Odin Belsvik Rognes 0:37:06.3 2 Aksel Alvar Foss Kjelsås IL 0:37:09.1 3 Christian Berge Gjellestad Koll IL 0:37:10.7 4 Axel Kristian Wedum Lyn Ski 0:37:12.0 5 Lars Nordbø Asker Skiklubb 0:38:34.4 6 Oliver Alexander Wadahl Sweetman Lyn Ski 0:38:35.7 7 Eric Haugen Grønvold Nittedal IL 0:38:37.7 8 Ole Alexander Bachke Try 0:38:38.5 9 Marius Lund Jardar 0:38:38.8 10 Emil Haave Norderhaug 0:38:38.9

Gutter 16 år

Halvor Sellesbakk fra Byåsen var klart raskeste ungdomsbirkebeiner i år. Med 35:50 på 17 km gir det et gjennomsnittsfart på nær 30 km/t, de 4 kuperte kilometerne på Sjusjøen inkludert.

Gutter 16 år: 1 Halvor Sellesbakk Byåsen IL 0:35:50.1 2 Valter Blomberg 0:35:51.5 3 Theo Malm Vreta somk 0:35:51.9 4 Brage Bjerkeli Molde og omegn IF 0:35:57.2 5 Filip Bjørgen Leinslie Lundamo IL 0:36:18.1 6 Magnus Lande Byåsen IL 0:36:18.4 7 Torarin Osland Byåsen IL 0:36:19.5 8 Oskar Lunde 0:36:20.0 9 Emil Stabekk Klingen Strandbygda Ski 0:36:22.3 10 Tobias Øwre-Johnsen Lørenskog Skiklubb 0:36:35.1

