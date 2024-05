Hovedmålet får Andreas Almgren var å ta OL-kravet på 13.05, mens tre av de fire norske deltakerne hadde som mål å klare EM-kravet på 13.20. Mens Almgren nådde målet sitt med god margin, var det ingen av de tre norske EM-kandidatene som styrka kandidaturet sitt.

Awet Kibrab prøvde å henge med teten, og klarte det til 2500 m, som ble passert på 6.32. Det viste seg å være for fort for Kibrab, som måtte roe ned ganske mye på andre halvdel og ble nummer seks med 13.25,48. Med et jevnere løpsopplegg har han nok form inne til å kunne løpe under 13.20.

Henrik Ingebrigtsen og Adbullahi Dahir Rabi slapp teten allerede etter par runder. Mens Ingebrigtsen tok seg til mål på tiendeplass med 13.33,62, brøt Rabi løpet. Rabi satte norsk rekord på 5 km tidlig i vinter med 13.24, men har ikke fått det til i banesesongen så langt.

Henrik Ingebrigtsen fortalte til NRK at han ikke hadde noen god dag:

– Det var ikke helt sånn et løp som jeg hadde håpet. Jeg brukte mye krefter underveis. Det var litt for rotete til at jeg skulle få ut det jeg hadde i dag. Det var en tung dag også. Men det er et bunnivå som er etablert. Det er så sent som det går an å springe rett og slett, mente Henrik.

Den fjerde nordmannen som stilte til start, var Theodor Berre Jacobsen som først var satt opp i B-heatet. Som venta ble farten i A-heatet i høyeste laget, men Jacobsen satte likevel pers med drøye sekundet og ble nummer 13 med 14.09,34.

Sjøl om Andreas Almgren klarte både OL-kravet, svensk rekord og sub 13, så måtte han se seg spurta ned på sisterunden. Mohamed Ismail fra Djibouti vant på 12.56,43 foran Isaac Kimeli fra Belgia som var tiendedelen bak. Men for Almgren, som var den som gjorde drajobben etter at harene gav seg, så var det nok viktigere å komme under 13 minutter enn å vinne dette løpet. I seiersintervjuet etter løpet fortalte han følgende om løpsopplegget sitt:

– Legg deg bakom harene og når de står av, så gjør det du kan. Harene åpna litt fort, slik at vi lå 2-3 sekunder foran planen, men jeg kjente meg bra da Emil kleiv av. Ganske fort kjente jeg imidlertid at det er veldig mye mer jobb som må gjøres når en ligger i front i stedet for bak, og det ble mer og mer jobbig for hver runde. Men jeg så at vi var på veg mot en tid på 13 minutter og kanskje under, så da var det bare å prøve å holde så godt jeg kunne. De siste 150 meterne var riktig tunge, men jeg så at det stod om 13 minutter og jeg trykte på alt jeg hadde, og det holdt akkurat, fortalte en glad rekordsetter som ikke hadde forberedt seg med særlig mye spesifikk trening.

– Jeg har i år løpt maks en 1000 m-intervall i 5000 m-fart, så at jeg kan gjøre dette nå, i midten av mai, når jeg drar de siste 2 kilometerne fra front, det lover godt for sommeren.

Dette var faktisk Andreas Almgren sin fjerde svenske rekord i år. De andre rekordene han har satt, er 59.23 på halvmaraton, 26.52,87 på 10000 m og 27.20 på 10 km gateløp.



5000 m menn A-heat

1 Mohamed Ismail 97 Djibouti (DJI) 12:56.43 PB 2 Isaac Kimeli 94 Belgien (BEL) 12:56.53 PB 3 Andreas Almgren 95 Turebergs FK 12:59.82 NR 4 Bastien Augusto 99 Frankrike (FRA) 13:22.75 SB 5 Paul Chelimo 90 USA (USA) 13:24.99 6 Awet Nftalem Kibrab 95 Ull/Kisa IL (NOR) 13:25.48 7 Dawit Seare 04 Eritrea (ERI) 13:28.86 PB 8 Duarte Gomez 00 Portugal (POR) 13:31.90 PB 9 Joel Ibler Lillesø 03 Bagsværd Atletik (DEN) 13:33.59 SB 10 Henrik Ingebrigtsen 91 Norge (NOR) 13:33.62 SB 11 Alexandre Figueiredo 99 Portugal (POR) 13:59.35 SB 12 Kirubel Erassa 93 USA (USA) 14:09.07 SB 13 Theodor Berre Jacobsen 01 SK Vidar (NOR) 14:09.34 PB 14 Yohannes Kiflay 02 Hässelby SK 14:12.14 SB Andreas Bock Bjørnsen 00 AGF Atletik (DEN) DNF Youssef Taoussi 94 Spanien (ESP) DNF Abdullahi Dahir Rabi 03 Norge (NOR) DNF Etienne Daguinos 00 Frankrike (FRA) DNF Emil Danielsson 97 Spårvägens FK DNF Oliver Löfqvist 98 Spårvägens FK DNF



Awet Kibrab ble best av de norske med 13.25,48. (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)