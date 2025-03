Vi gjør det enkelt og begynner med oversikten hans over forhold og hvilke produkter han anbefaler til hvert enkelt føre.

Knirkekaldt

Swix TSP5

Kaldt/allround

Swix TSP6

Star Cold

Swix Marathon Liquid (ikke på markedet enda?)

Nullføre

Star Medium

Star Warm

Varmt

Swix TSP10

Star Warm

HWK UHX gul liquid

Hvordan produktene legges, kan være like viktig som hvilke produkter som benyttes. Even anbefaler å legge pulverne direkte på vasket såle.

Rens glisonen med glider-rens, la det tørke og børst godt. Varm inn pulver med høy varme. Hold fart på smørejernet for ikke å brenne sålen. Skrap og børst deretter godt.

Selv har jeg fulgt Even sine tips den siste tiden. Jeg har ikke hatt Swix produktene tilgjengelig, så jeg har bare fått testet Star sine pulvere. Disse har imidlertid overbevist. Jeg har hatt eventyrlig gli med Star Varm og Star Medium og har slått mange tidligere perser på Strava satt med fluorprodukter i utforkjøringer. Føret spiller selvfølgelig en avgjørende rolle for hastighet, så dette er ikke en reell test. Mer objektivt er at jeg i eksempelvis Holmenkollen ikke så en eneste person rundt meg med bedre gli enn jeg hadde, så Star Varm lagt på Even sin måte var på den dagen særdeles bra.

Even sin måte å legge kun pulver på er dessuten raskt og enkelt. Kun ett produkt, en innvarming og deretter skraping og grundig børsting. Dette fungerer særdeles bra og til Birken glider jeg selvfølgelig skiene på denne måten. Det eneste spørsmålet er om jeg skal bruke Star Medium eller Cold, men sannsynligvis kommer de til å være omtrent like gode.