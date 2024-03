Mesterskapsrekorden i U20 i UM er det Henrik Ingebrigtsen som har hatt de siste årene, men nå tilhører den Andreas Fjeld Halvorsen. Han satte nemlig fart fra starten av i det 10 mann store feltet med de best seedete løperne i klasse U20 for menn. Det ga Ull/Kisa-løperen en temmelig klar seier, det var 15 sekunder ned til Sigurd Egeland Valseth som tok andreplassen, men han tok også stevnerekorden for denne distansen i et UM for aldersklassen. Den gamle rekorden tilhørte altså Henrik Ingebrigtsen, som selv var til stede i Sandneshallen for å dele ut medaljer. Og han fikk da oppleve å miste sin stevnerekord.

Andreas Fjeld Halvorsen har gjort flere gode prestasjoner i sin løpskarriere, blant annet har han to to sølvmedaljer fra EM i U-18 for to år siden.

I heatet med de nest beste var det en løper i U23-klassen: Jonathan Alsaker-Arentz, resten var U20-løpere. Og Jonathan demonstrerte at det var forskjell på aldersklassene, i hvert fall i forholdet mellom ham og hans konkurrenter. Han dro løpet alene, med god margin til neste løper, Kristoffer Sandal, som ble best av U20-løperne i heatet.

Resultat MU20, best seedete heat:

Nr Startnr Namn Fødselsdato Klubb Resultat 1 80 Halvorsen, Andreas Fjeld 14.09.2005 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3:45.52 2 471 Valseth, Sigurd Egeland 13.03.2005 Verdal Friidrettsklubb 4:00.32 3 387 Fladby, Halvard Grape 15.05.2005 IDROTTSLAGET I BUL 4:02.44 4 85 Kværner, Andreas Lindebø 02.07.2006 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4:04.75 5 86 Kværner, Ole-Kristian Lindebø 06.02.2005 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4:04.77 6 539 Bredesen, Christian Baluyot 15.08.2005 Steinkjer Friidrettsklubb 4:08.09 7 499 Heggelund, Mats Engan 17.02.2006 Frol Idrettslag 4:12.31 8 566 Lillebø, Sigve Jørgensen 19.02.2006 Ask Friidrett 4:12.96 9 493 Andersen, Tobias Repstad 25.01.2006 Rygge Idrettslag 4:13.81 394 Olsen, Adrian Stene 31.08.2005 IDROTTSLAGET I BUL DNF

Resultat MU20, nest beste seedete heat: