Marte Hovland (19) vant lekende lett U-20 klassen på 1500 meter. Jenta fra Vik i Sogn, som ikke har bestemt seg for om det blir fotball eller friidrett i fremtiden, var to sekunder bak VM-kravet da hun vant på 4.26,84 i et sololøp.

Hun var ni sekunder foran nummer to i feltet.

– Jeg løp jevnt og bra. Ser en bort fra et par små faser i løpet med blant annet en altfor rolig start var dette helt etter planen, oppsummerer Marte etter sitt andre UM-gull. Hun har ikke løpt så mange nasjonale mesterskap de siste årene.

VM-kravet til U20-VM som går i Lima / Peru i august er 4,24.

– Det var et mål, men da måtte jeg nok hatt litt mer drahjelp underveis, sier Marte som løp på nesten tilsvarende tid da hun ble nummer seks på senior NM.

– Jeg er i langt bedre form nå. Etter mesterskapet i Steinkjer (NM) var vi på en ukes treningsleir i Portugal med kretsen. Det har uten tvil gitt meg et løft, sier Marte som er sterk i troen på at hun skal ta VM-kravet i løpet av våren.

– U-20 mesterskapet i Lima er et klart mål for meg denne sesongen. Ingen tvil om det, sier Marte som er best på 1500 meter. Hennes pers er 4.25. På 3000 meter har hun 9.37 fra NM i år. Pers med ti sekunder.

– Persene på mine tre beste distanser (800, 1500 meter og 3000 meter) var ved årsskiftet alle fra 2021. Året etter løp jeg bare et løp ved siden av U-18 EM der jeg ble nummer ni. I fjor var jeg skadet det meste av banesesongen, sier Marte. Hun løp seg likevel til EM-terrengløp oppunder jul.

– Formen er bra. Nesten synd at innendørssesongen nå er over for mitt vedkommende. VM-kravet virker ikke avskrekkende i øyeblikket, avslutter hun.

Mathea Lægran fra Skjalg tok UM-tittelen i klasse J17, på nesten samme tid som Oda Andersen Lundeby sikret seg samme tittelen i klasse KU23.

Resultat 1500m J17/KU20/KU23:

Nr Startnr Namn Kategori Fødselsdato Klubb Resultat 1 322 Hovland, Marte KU20 23.02.2005 Vik Idrettslag 4:26.84 2 177 Lægran, Mathea J17 11.06.2007 Skjalg 4:35.72 3 511 Lundeby, Oda Andersen KU23 18.05.2002 Spirit Friidrettsklubb 4:35.88 4 373 Lyng, Erle Musum KU23 08.07.2002 Idrottslaget Gular 4:42.16 5 165 Bø, Mia Austevik J17 03.11.2007 Skjalg 4:49.97 6 529 Abid, Sara Yasmin KU20 06.06.2006 Tjalve Idrettsklubben 4:53.66 7 575 Glittenberg, Siri Gamst KU23 10.09.2002 Laksevåg Turn og Idrettslag 5:00.14 8 306 Hasselbergsen, Sofie Muurmans KU20 22.05.2006 I L Vinger 5:43.38 9 470 Skjerve, Anne Eline Vehus KU20 01.10.2006 Verdal Friidrettsklubb 5:58.68



Mathea Lægran fra Skjalg vant klasse J17. (Foto: Dag Egil Eliassen)