På sin Facebookside skriver Svein-Erik Bakke:

– Da er dagens ultraløp i boks. En fin første påskedag. Jaggu havnet jeg på pallen også, på 3. plass totalt.

Løpet som Svein-Erik Bakke fra Oslo deltok i var Frontyard Grums, som gikk utenfor Karlstad i Sverige.

Frontyard

Arrangørene beskriver løpet slik:

Frontyard kombinerer intervaller og ultraløp. Utholdenhet og taktisk sinn. Eller rett og slett bare stahet.

Oppsettet er enkelt: avstanden er alltid den samme – 3 kilometer. Men hver runde blir stadig gjerrigere med tiden. Du har 30 minutter til den første runden. Neste gang 29 minutter. Tredje runde 28 minutter. Og så videre. Hvor fort kan du løpe?

Hver ny start samler opp startfeltet, som gradvis vil bli mindre og mindre. Vinneren er den som klarer å holde seg lengst – og med det ta den raskeste runden.

Løypen i Grums bestod av 50% terreng/grus og 50% asfalt.

Denne gangen ble det også en svensk rekord på denne spesielle distansen, til André Rangelind.

Svein-Erik Bakke forteller at både han og kona Torunn Paulsen Tofteng likte løpet:

– Vi bare storkoste oss der ute. Et skikkelig sosialt løpekonsept og topp arrangement med god stemning helt til slutt - tusen takk til Race Director Anders Wilhelmsson og Ulf Creutzer m/stab.

– Det er lenge siden vi er blitt heiet på så mye under et løp, både av tilskuere og løpere som var slått ut/stoppet. Torunn storkoste seg, helt til tempoet ble for høyt, skriver Svein-Erik på Facebook.



Medaljeguttene. Vi har ikke funnet en resultatliste for løpet dessverre.



Torunn Paulsen Tofteng.



Deler av løypen var slik.