Tadesse Abraham satte både løyperekord og sveitsisk rekord, og med 2.05.01 var han 1.43 foran andremann, Collins Kiporir fra Kenya.

Vinjar Løkken var raskest av de norske med 2.47.04 som holdt til en 343. plass i herreklassen. Stein Tore Vinterstø var nest best av de norske med 2.47.34. Det holdt til en 18. plass i klasse 50-54 år, og Vinterstø oppsummerte løpet sitt slik i Strava-rapporten:

"1.23.55 / 1.23.39. Fikk ut absolutt alt jeg var god for💪 Resten av familien var verdens beste heiagjeng👏👏🤩 Rett og slett en fantastisk opplevelse i en fantastisk by👍"

I alt klarte sju norske menn ei tid under 3 timer. Tom Seim ble nummer 25 i klasse 65-69 år med 3.48.34.

Raskeste norske dame var Janicke Bråthe som løp på 3.23.34. Det holdt til en 196. plass i kvinneklassen og en 12. plass i klasse 50-54 år. Ifølge sin egen Strava-rapport hadde hun håpet på ei atskillig bedre sluttid:

"Sååååå langt unna målet jeg har siktet mot. 😝Enda godt jeg innså det tidlig, slik at jeg fikk korrigert til et noe mer bærekraftig tempo og kom meg i mål. Og fikk fin medalje.🏅Og så har de sol og palmer her. 🌴🌞☺️"



Sjøl om tidsmålet glapp kunne Janicke Bråthe glede seg over nok et vel gjennomført maratonløp med tilhørende fin medalje. (Foto: privat)



Åtte norske kvinner brukte mindre enn 4 timer. Resultatlistene er ikke søkbare på nasjon, og vi har prøvd å få med alle norske menn som løp under 3.20 og alle norske kvinner som løp under 4.10.



I alt fullførte 16103 løpere, og 3528 av dem var kvinner.



Menn Brutto Netto 1 TADESSE ABRAHAM ON CH 02:05:01 02:05:00 2 COLLINS KIPKURUI KIPKORIR ADIDAS KE 02:06:44 02:06:43 3 EDMOND KIPNGETICH ADIDAS KE 02:07:21 02:07:19 4 ILIASS AOUANI ADIDAS IT 02:08:05 02:08:03 5 BERHANE TESFAY NIKE ER 02:10:19 02:10:17 6 GEOFFREY KIMUTAI KOECH ADIDAS KE 02:11:03 02:11:02 7 SAHLESILASSIE NIGUSSIE BEKELE ADIDAS ET 02:13:10 02:13:08 8 GADISA BEKELE GUTAMA TRANSPERFECT BY TMB ET 02:16:25 02:16:24 9 ARTUR BOSSY ANGUERA INDEPENDIENTE ES 02:19:11 02:19:09 10 OLLE MEIJER OLLEMEIJER SE 02:19:28 02:19:26 ... 343 VINJAR LØKKEN INDEPENDIENTE NO 02:47:16 02:47:04 359 STEIN TORE VINTERSTØ INDEPENDIENTE 50-54 02:47:45 02:47:34 380 MATHIAS HAUGNES INDEPENDIENTE NO 02:48:28 02:48:18 712 GRZEGORZ KAKOL INDEPENDIENTE NO 02:56:01 02:55:03 823 EIMUND SKOGHEIM INDEPENDIENTE NO 02:57:36 02:56:29 860 ANDERS FOLKE WESTLUND KG NO 02:58:13 02:56:17 1074 PETTER LØNAAS INDEPENDIENTE NO 03:00:02 02:58:54 1288 KENNETH THUNSHELLE WIIG SOONLOP NO 03:02:44 03:01:40 1480 HANS AUDUN PETTERSEN VOLLAN HANSI NO 03:05:51 03:04:35 1520 KYRRE STUB INDEPENDIENTE NO 03:06:36 03:05:42 1595 TOR ERIK NILSEN SOTRASK NO 03:07:39 03:06:45 1986 FELIX KERSTEN AKIGAI NO 03:12:19 03:11:16 2240 HELGE MAESTAD INDEPENDIENTE NO 03:15:01 03:13:34 2539 DANIEL FREDRIKSEN INDEPENDIENTE NO 03:18:02 03:17:01 2572 TORE NYMARK VAREGGFLERIDRETT NO 03:18:25 03:17:11 2651 CHRISTOFFER SIOPAN ENGTRØ INDEPENDIENTE NO 03:19:15 03:17:14 2659 MARTIN BOGER STOREBRANDSPORT NO 03:19:18 03:19:08 2904 NIILLAS HENRY NYSTAD NORDLYS NO 03:21:28 03:19:14 7240 TOM SEIM BARCELONACASUALRUNNERS 65-69 03:50:33 03:48:34 Kvinner 1 DEGITU AZIMERAW NIKE ET 02:19:52 02:19:50 2 SHUKO GENEMO WOTE ADIDAS ET 02:21:35 02:21:33 3 MESERET DINKE MELEKA ON ET 02:22:58 02:22:57 4 ZINAS GERADO SENBETA ON ET 02:24:51 02:24:49 5 BOULAID KAOUTAR INDEPENDIENTE MA 02:25:03 02:25:01 6 CARLA SALOME ROCHA INDEPENDIENTE PT 02:27:22 02:27:21 7 CLEMENCE CALVIN INDEPENDIENTE FR 02:31:26 02:31:23 8 AURELIA JEROTICH KIPTUI NIKE KE 02:31:32 02:31:30 9 EILIDH BELL LEEDSCITYAC GB 02:40:11 02:40:06 10 EMILY ROBBINS BELGRAVEHARRIERS GB 02:45:41 02:45:11 196 JANICKE BRATHE FOLLOLOPEKLUBB 50-54 03:24:02 03:23:34 290 ANETTE BJERKE INDEPENDIENTE NO 03:30:14 03:26:02 311 LISA HAUGER INDEPENDIENTE NO 03:31:23 03:28:36 489 SIW BÆRHEIM INDEPENDIENTE NO 03:40:36 03:40:35 515 KARI BEATE HOVDE SAULANDIL NO 03:41:28 03:40:16 978 TONJE AASHEIM NYMARK INDEPENDIENTE NO 03:55:48 03:51:19 1078 MARLEN FAGERÅS INDEPENDIENTE NO 03:58:29 03:56:03 1255 KORNELIJA STANYTE INDEPENDIENTE NO 04:02:12 03:56:04 1257 ANNE MARIT MICHELSEN INDEPENDIENTE NO 04:02:14 04:00:08 1445 WENCHE SONGEDAL HÅKONSEN INDEPENDIENTE NO 04:07:05 04:01:51 1548 TANJA CHRISTINE GAIVORONSKI INDEPENDIENTE NO 04:10:25 04:06:49 1549 JULIE SKAGFJORD INDEPENDIENTE NO 04:10:25 04:06:49



Alle resultat