Sylvia Nordskar brukte 4.30.32 på den ca. 43 km lange løypa som har om lag 2500 høydemeter stigning og fall. Med det var hun 17 minutter foran nummer to, spanske Azara Garcia Marcano. I Strava-oppdateringen beskrev Sylvia opplevelsen slik:

"Vakker runde med alle typer forskjellig natur, fra tørr vulkanjord til grønne tropiske skoger. Så kult!"

På Instagram utdypa hun litt mer:

"Virkelig glad for å starte sesongen her! Det er første gangen jeg deltar i et terrengløp i vintersesongen. Helt klart tøft, men virkelig givende og forhåpentligvis en god prioritering med tanke på hva som venter."

Så legger hun til tre ting som hun likte med dette løpet:

• Spektakulær utsikt til havet, noe du ikke kan få nok av

• En tøff og fantastisk løype full av så mange vakre kontraster.

• Et løp av med det lokalsamfunnet.





Bergenseren Anders Kjærevik ble nummer to i herreklassen med 3.54.28. Med det var han knappe 5 minutter bak vinneren og i underkant av sju minutter foran nummer tre.

Syliva Nordskars ektemann, Jo Ringheim, ble nummer 14 i herreklassen med 4.48.52.

45 kvinner og 241 menn fullførte maratonløpet. I tillegg stod det 28, 19 og 9 km-løp på programmet, i år uten norske deltakere.



42 km kvinner 1. SYLVIA NORDSKAR Team Hoka NO SEN 04:30:32 2. AZARA GARCÍA MARCANO HG AML SPORT TEAM ES VET40 04:47:25 3. YASMINA CASTRO CHACON GALLOTIA ES SEN 05:01:35 4. SILVIA MARIA PEDREGUERA CLUB D. TROTADUNAS ES VET50 05:24:42 5. SALETA CASTRO NOGUEIRA Nike Wild TRAIL project ES SEN 05:29:42 42 km menn 1. MIGUEL HERAS HERNANDEZ JOMA TRAIL ES VET40 03:49:48 2. ANDERS KJÆREVIK Salomon Norway NO SEN 03:54:28 3. ÁLVARO ESCUELA PERDOMO Arista Pro Team ES SEN 04:01:19 4. OSWALDO GUTIÉRREZ Carphial Teror Trail ES SEN 04:07:50 5. YOEL DE PAZ BAEZA Wildtrailproject ES SEN 04:09:36 14. JO RINGHEIM Fredensborg NO SEN 04:48:52



