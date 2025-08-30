Sylvia Nordskar i intens duell om seieren i CCC i UTMB-finalen
Sylvia Nordskar leverte en rå prestasjon i det 101 km lange CCC-løpet i UTMB-finalen fredag der hun kjempet en intens duell med polske Martyna Mlynarczyk som vant med 18 sekunder etter nesten 12 timers løping.
Er du ikke medlem?
Få digital tilgang for kun 10 kroner.
Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2025 eller ut 2026. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.
Logg inn som Kondismedlem:
Siste medlemssaker
Annonse