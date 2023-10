Ull/Kisa løperen Awet Kibrab fullførte et solid løp i det første verdensmesterskapet for gateløp i Riga. I sin deby med den norske landslagsdrakta kunste han sin personlige rekord og suste inn til en flott 8.plass på tida 13.28 på 5 kilometer. Dette er tangering av den norske rekorden til Jakob Ingebrigtsen satt tilbake i 2020. Det var tett i toppen av 5 kilometer-distansen og Kibrab var bare 12 sekunder unna en bronsemedalje. Ikke uventet ble løpet dominert av to etiopiske løpere. Mannen som har to VM-medaljer på bane, Hagos Bebrhiwet vant på tida 12.59 og var med det rett foran sin landsmann, Yomif Kejelcha med tida 13.02. Den kenyanske løperen Nicholas Kipkorir ble nummer tre.

Magnus Tuv Myhre løp en god 5 kilometer under Norgesløpet på Jessheim lørdag formiddag. Rett etter målgang satte han seg på flyet til Riga og i dag stod han igjen på startstreken på samme distanse. Løperen fra Brandbu er i god form og klokket inn på 13.33 til en 11.plass i det tøffe feltet. Med det senket han gårsdagens tid med 9 sekunder og er nå nummer fire på "all time" lista i Norge på distansen. På plassen foran Tuv Myhre løp svenske Jonas Glans inn til ny svensk rekord med tida 13.32. Det var en senkning av den tidligere rekorden til David Nilsson med 10 sekunder.

1 Hagos GEBRHIWET ETH 12:59 CR 2 Yomif KEJELCHA ETH 13:02 3 Nicholas KIPKORIR KEN 13:16 SB 4 Dawit SEARE ERI 13:21 PB 5 Cornelius KEMBOI KEN 13:24 SB 6 Etienne DAGUINOS FRA 13:25 PB 7 Morgan MCDONALD AUS 13:26 PB 8 Awet Nftalem KIBRAB NOR 13:28 =NR 9 Scott BEATTIE GBR 13:32 PB 10 Jonas GLANS SWE 13:32 NR 11 Magnus Tuv MYHRE NOR 13:33 PB

Norge hadde to norske kvinner på halvmaratondistansen i Riga. Hanne Mjøen Maridal har hatt en sterk sesong og satte nylig en ny personlige rekord på 10 kilometer med noen små sekunder fra fjorårets Hytteplanmil. Derfor var det knyttet stor spenning til om løperen fra Strindheim også kunne pynte på halvmaraton-persen. Mjøen Maridal har fått for vane og åpne hardt. I dag løp hun første 5 kilometer på 16.51. 10 kilometer ble passert på 33.56. Etter dette ble det stadig tyngre for Hanne og ved passering 15 kilometer stoppet klokka på 51.32. Mjøen Maridal passerte målstreken i VM på en 36.plass 27 sekunder bak persnlig rekord. Hun fikk tida 1.13.14.

Maria Sagnes Wågan var dagens andre kvinne på den lengste distansen. Jenta som løper for Tjalve har nå flyttet tilbake til Trondheim og trener godt mot maraton i høst. Sagnes Wågan har konkurrert hyppig fra sommeren og utover høsten og med det vist stabil solid form. Maria la opp løpet noe annerledes enn sin landskvinne og åpnet en god del mer konservativt. Hun hadde passeringstider for hver 5.kilometer på 17.30, 34.35 og 51.50 på 15 kilometer. Mot mål plukket hun stadig tid på Hanne og ved passering av målstreken skilte det kun 2 sekunder. Maria var med det 15 sekunder bak den personlige rekorden satt i fjor på den gode tida 1.13.16 og ble nummer 37 i VM.

P ▲ ATHLETE NAT MARK 1 Peres JEPCHIRCHIR KEN 1:07:25 CR 2 Margaret Chelimo KIPKEMBOI KEN 1:07:26 3 Catherine Reline AMANANG'OLE KEN 1:07:34 4 Tsigie GEBRESELAMA ETH 1:07:50 5 Irine Jepchumba KIMAIS KEN 1:08:02 6 Ftaw ZERAY ETH 1:08:31 7 Calli THACKERY GBR 1:08:56 PB 8 Rahma TAHIRI MAR 1:09:19 PB 9 Samantha HARRISON GBR 1:09:26 10 Cacisile SOSIBO RSA 1:09:31 PB 11 Sofiia YAREMCHUK ITA 1:09:37 SB 12 Glenrose XABA RSA 1:09:47 13 Molly GRABILL USA 1:09:53 PB 14 Isobel BATT-DOYLE AUS 1:10:08 15 Cian OLDKNOW RSA 1:10:08 PB 16 Annet Chemengich CHELANGAT UGA 1:10:16 PB 17 Rigbe Habteslasie TESFAMARIAM ERI 1:10:27 PB 18 Méline ROLLIN FRA 1:10:35 PB 19 Belinda CHEMUTAI UGA 1:10:40 PB 20 Kaoutar FARKOUSSI MAR 1:10:40 PB 21 Rkia EL MOUKIM MAR 1:10:49 PB 22 Clara EVANS GBR 1:10:53 SB 23 Carolina WIKSTRÖM SWE 1:10:56 PB 24 Shona HEASLIP IRL 1:11:07 25 Abbie DONNELLY GBR 1:11:08 26 Mekdes WOLDU FRA 1:11:12 SB 27 Clementine MUKANDANGA RWA 1:11:31 SB 28 Yalemget YAREGAL ETH 1:11:34 29 Sarah PAGANO USA 1:11:37 30 Manon TRAPP FRA 1:11:44 31 Margaux SIERACKI FRA 1:12:07 SB 32 Amber ZIMMERMAN USA 1:12:26 33 Julia MAYER AUT 1:12:30 34 Hanane QALLOUJ MAR 1:12:30 SB 35 Silvia Patricia ORTIZ MOROCHO ECU 1:12:44 SB 36 Hanne Mjøen MARIDAL NOR 1:13:14 SB 37 Maria Sagnes WÅGAN NOR 1:13:16 SB

Mesterskapet må sees på som å ha vært svært vellykket. Det ble satt mange gode tider og personlige rekorder i fleng på de ulike distansene.

Synøve Brox nummer 20 på 5 kilometer

Samme dag som verdensmesterskapet ble det også arrangert løp for massene. På 5 kilometer løpet ble Synøve Brox nummer 20 totalt blant alle kvinner. Hun løper i klasse 60-64 og vant denne suverent på tida 19.45. I herreklassen på samme distanse ble Kristoffer Petersen Skonnord fra Lillehammer nummer 7 på 15.03.

Morten Sætha som til daglig jobber i racingservice til Swix løp halvmaraton i samme løypa som eliten. Mannen fra Ringsaker klokket inn på pene 1.1148 og ble nummer 16. Ultraløpet Annette Velde Sande fra BFG Bergen Løpeklubb ble nummer 18 med 1.28.38.

