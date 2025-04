Vareggløperen Silje Lindstad roser opplegget og arrangørene rundt NM terrengløp på Bjerke travbane, men hun mener at deltakelsen er for dårlig.

NM terreng kort løype 2025 var et samarbeidsprosjekt mellom Oslo og Akershus friidrettskrets og Ullensaker/Kisa IL friidrett, og ble arrangert helgen 5. – 6. april Bjerke travbane.

Silje Lindstad skriver at i hennes klubb Varegg har man som standard å bidra til nasjonale mesterskap både som enkeltutøvere og som lag, uavhengig av medaljesjanser.

På NM Terrengløp ble hun skuffet over å se hvor få klubber som viste seg å dele denne målsetningen. Hun skriver at deltakelse i NM kostet klubben 5250 kroner i startkontingent, i tillegg til utgifter til reise, mat og losji.

Hun kommer dermed med denne oppfordringen:

«Etter å ha gjennomgått hvilken pris dette arrangementet hadde for oss tilreisende, så ser jeg det som lite forsvarlig i fremtiden å skulle reise helt til Oslo for å delta i et NM hvor vi står i fare for å kun møte ett eneste lag å konkurrere mot. Selv om våre prioriteringer ligger der, så frister det ikke til gjentakelse når vi er «alene», for det gir ikke idrettsglede.



Nasjonale mesterskap er ikke mer enn hva vi gjør det til. Dersom vi ønsker å ta vare på mesterskapene vi har, så ser jeg rom for forbedring når det kommer til prioritering og oppslutning.



Jeg har dermed to utfordringer som jeg håper vi kan ta grep om sammen:

1. Kan vi prøve litt hardere å tilrettelegge for deltakelse i våre nasjonale mesterskap?

2. Kan vi prøve å utfordre stereotypen om at friidrettsutøvere «bare» er en gjeng med individualister?»

I kommentarfeltet får innlegget støtte fra flere sentrale personer i friidretten, blant annet løpslegenden Arne Risa. Han understreker at på hans tid var nasjonale mesterskap alltid prioritert, også av de som var på et internasjonalt nivå.

Atle G. Guttormsen, far og trener til to av Norges beste stavhoppere gjennom tidene, Sondre og Simen Guttormsen, stiller også spørsmål om vi har for mange nasjonale mesterskap, spesielt for de som løper 1500-5000 meter: Innendørs NM, hoved-NM. terrengløp kort og lang løype, stafett NM, gateløp NM for 5 km, 10 km, halvmaraton.

– Det betyr at 6-8 helger brukes på norske mesterskap. Kanskje det er noe av årsaken til at deltagelsen blir tynn? spør Atle G. Guttormsen.

