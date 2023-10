Tenk enkelt - Løp bedre!

Er det så lett? Løper man bedre ved å gjøre løping enklere? Og hva er bedre? Og hva er "enkelt"? Her var det mange spørsmål. Jeg vet ikke om jeg har noe svar som oppklarer spørsmålene heller, for jeg snakker bare om egne erfaringer og forsøk. Men da kan jeg foreløpig si at JEG i hvert fall løper bedre ved å tenke enkelt.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?

Få digital tilgang for kun 10 kroner. Bli medlem her! Allerede medlem? Logg inn her

Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2023 eller ut 2024. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.