De elektroniske terminlistene til Kondis ligger til enhver tid tilgjengelige på nett og inneholder både løp, sykkel, langrenn og multisport: terminlista.kondis.no



I tillegg til terminlistene på nett, utgir Kondis også en bladutgave av terminlistene to ganger i året:

Vinterterminlista utgis i desember og inneholder i hovedsak skirenn pluss vinteren og vårens mosjonsløp.

utgis i desember og inneholder i hovedsak skirenn pluss vinteren og vårens mosjonsløp. Hovedterminlista utgis etter påske og inneholder mosjonsløp, sykkelritt og multisport fra våren ut resten av året.

Begge bladutgavene av terminlistene produseres på bakgrunn av terminlistene på nett.

Gratis til utøver og arrangør

Hensikten med terminlistene er todelt. De er ment å hjelpe mosjonister og utøvere til å få oversikt over det som finnes av kondisjonskrevende konkurransetilbud i Norge. Men terminlistene er også ment som et tilbud til arrangørene slik at de får markedsført sine arrangement på best mulig måte og dermed når ut til flest mulig potensielle deltagere.



Det beste av alt er at det er fullstendig gratis for arrangørene å ha arrangement oppført i terminlistene til Kondis. For utøverne, uansett om du er Kondis-medlem eller ikke, koster det heller ikke noe å benytte de elektroniske utgavene terminlistene.



Ønsker du derimot å være medlem av Kondis og motta bladutgaven av terminlista og støtte oss i arbeidet vi gjør, så kan du melde deg inn HER.



For at terminlistene skal blir så korrekte som mulig, må arrangørene selv legge inn sine egne arrangement. Arrangøren er de som sitter inne med mest kunnskap om arrangementet sitt, og med nærmere 3000 arrangement totalt i terminlistene har Kondis dessverre heller ikke kapasitet til å legge inn alle selv.

Legg inn arrangementet nå

Når vi nå går mot vår og sommer er vi samtidig inne i perioden hvor det er viktig å legge inn årets arrangement innen både mosjonsløp, sykkelritt og multisportkonkurranser. Om dere som er arrangører ikke har gjort det allerede, så legg arrangementet inn i terminlista allerede i dag. Har dere dato klar, så legg inn. Øvrig info om arrangementet kan alltid føyes til senere.



Er du som arrangør ikke allerede registrert med brukertilgang, så send en mail til terminlista@kondis.no. Husk samtidig å oppgi hvilket arrangement og arrangør det gjelder.

Framgangsmåte for innlogging i terminlista

a) I terminlista.kondis.no trykker du på "Mine arrangement" øverst i høyre hjørne (eller direkte link: https://terminlista.kondis.no/login).

b) Du får da opp et felt der du skriver inn e-post-adressen som du er registrert med brukertilgang. Trykk "logg inn".

c) Det vil automatisk bli sendt en mail til denne e-post-adressen med en link du kan trykke på (om e-posten ikke dukker opp, så sjekk om den har havnet som reklame eller søppelpost).

d) Ved å trykke på linken i e-posten blir du logget direkte inn i terminlista (altså ingen passord som må huskes).

e) Etter innlogging får du opp arrangementene som er tilknyttet den arrangøren du har tilgang til.

f) Til høyre for løpene finner du et valg for "Kopier" slik at du kan kopiere løpene over til neste års terminliste og sette arrangementsdatoen for neste år.



Det er mulig å legge inn flere brukere (e-post-adresser) med tilgang til samme arrangør/arrangement.



Send en mail til terminlista@kondis.no om du har spørsmål.



Ha en flott vår og sommer!

Terminlista til Kondis inkluderte i 2023 blant annet rundt 1200 mosjonsløp og over 100 sykkelritt. (Foto: Bjørn Johannessen)