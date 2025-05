Vær og løypeforhold var helt perfekte da Hvitløypa i Bymarka for tredje året ble arrangert som karuselløp. Med alle ytre forhold lagt til rette for en god oppslutning, håpet vi på en bra forbedring av fjorårsrekorden (643 deltakere). At nær 350 gjennomførte på onsdagen, var første hint om et flott resultat. Men selv om det i tiden rundt puljestartene var folksomt på Fant Olsen, så fordeler løperne seg over et så stort tidsrom, at vi ante lite om det som skulle komme. Først utover kvelden skjønte vi at dette ble stort, og på morgensiden måtte vi gni oss i øynene da foreløpig telling viste fantastiske 1533 deltakere.

Start for den lengste løypa. (Foto: Sverre Larsen)

Resultater

I lang løype fikk vi hos jentene følgende bestetider, uansett klasse: Olivia Forgard (1:03:03) tok seieren, foran Solveig Steinsland (1:04:39), Anneke Hald Bjørgum (1:06:01), Caroline Viervang (1:13:27) og Caroline Krogh Andersen (1:13:58).

Hos guttene ble det sterk seier til Truls Klungland (50:41), foran Jonas Munthe og Tormod Klung­land (begge 55:45), deretter Jørgen Strøm-Olsen (57:15) og Anders Birkenes (58:10).

I kort løype ble det hos jentene seier til Anne Haaland Simonsen (28:23), foran Anine Kallhovd (30:02), Ingrid Bye (31:25), Karin Gabrielsen (33:52) og Helen Palmer (34:30).

Hos guttene vant Peder Fossli (26:29), foran Espen Landås (27:35), Joachim Stubstad (28:54), Jan Askland (28:55) og Arvid Fredriksen (29:59).

Sverre Larsen var tilstede for Kondis, og snakket med noen involverte

Truls Klungland som vinner av lang løype til venstre og Kristoffer Pettersen som vinner av kort løype til høyre. (Foto: Sverre Larsen)



Truls Klungland (26) vant 12,2 km

- Det var supre forhold her i dag. Tørt, tidvis knusktørt! Løypa var fin, men man måtte følge med på hvor man satte beina, for det var stein og røtter her og der, sier Truls og smiler fornøyd.

- Utfordringen lå i å disponere riktig. Jeg åpnet kanskje litt for hardt, men det holdt heldigvis greit helt inn! Det gikk ganske fort hele veien, og løypa var småkupert, sier Truls til slutt.

Kristoffer Pettersen ble vinner av den korte løypa

- Poenget i dag var å holde igjen i motbakkene og ellers la det flyte godt! Det ble en god gjennomføring. Jeg åpnet og avsluttet kanskje litt i hardeste laget, men mellom der fikk jeg løpt fort, sier Kristoffer og smiler engasjert.

- Løypa var veldig fin, forholdene var gode og det var tørt å løpe. Enkelte steder føltes det nesten som å løpe på asfalt, sier Kristoffer videre.

Norsk Folkehjelp var som vanlig tilstede

- Vi er i Norge, og vi er til for folket, derfor heter vi Norsk Folkehjelp. Vi er en frivillig organisasjon som først og fremst driver med sanitet, men vi har også fokus på søk og redning. I tillegg har vi ambulanser og ambulansebiler, sier damene i Norsk Folkehjelp engasjert.



Inger S. Grini Heng til venstre og Christine Norby til høyre. (Foto: Sverre Larsen)

- Annenhver tirsdag har vi sanitetsmøte. Alle som er interesserte, kan bli med som frivillige for å hjelpe andre, det er viktig. Folk som ønsker å bidra er hjertelig velkomne. Det er både sosialt og faglig givende, og man øver på ulike oppgaver. Det er ingen binding til våre tjenester, folk kan være med når det passer, og vi aksepterer også dem som sier nei, fortsetter de.

- Mange av oss har lang erfaring i Norsk Folkehjelp. Det er givende å være her over tid og bidra. Det betyr mye å være med og kjenne på tilhørigheten i et lag, sier damene.

- Norsk Folkehjelp har ulike sanitetsvakter, blant annet i Terrengkarusellen, sykkelritt og konserter. Vi har også vært med på "Stafett for livet" i regi av Kreftforeningen, der donerte vi bort vaktene våre, forteller de videre.

- Vi storkoser oss sammen, og vi er opptatt av at alle skal ha det godt i det fellesskapet vi har, sier damene til slutt.

Thomas Grødum (41)

Foto: Sverre Larsen

– Folk liker å løpe når det er fint vær, og det er det i dag. Det er koselige folk her, og man får både god trening og konkurranse. Vi drar hverandre i gang. Det er alltid et tiltak å komme seg ut, men det er deilig etterpå, sier Thomas og smiler.

– Det jeg liker med terrenget her, er at det er variert. Det går både opp og ned. Løypa er godt merket med hvite bånd og hvite prikker i trærne, det er et bra opplegg. Dette er et flott løp også for dem som ikke er spesielt interessert i løping. Det blir gøy for alle som blir med, sier Thomas videre.

Jan Vidar Palucha (53)

Foto: Sverre Larsen

- Det er fine løyper i karusellen, men dette løpet er beinhardt, det er både langt og varmt. Det starter med knallharde bakker, men på toppene er det flatt og fint, og da går det an å løpe på, sier deltakeren Jan Vidar og smiler fornøyd.

- Det jeg liker med karusellen, er å kjempe mot naboen. Og det sosiale ved å treffe folk man kjenner igjen fra før. Samtidig handler disse løpene også om å konkurrere mot egne tider. Jeg er ikke misfornøyd med noe som helst. Det er alltid knallhardt hvis man virkelig går inn for det – uansett distanse. Med karusellen går uka fort, sier han.

- Jeg har jobbet sammen med sjefen, John Magnus Humborstad, på Randesund Planteskole. Vi begynte å jobbe sammen der i 1984. John er en grei og alminnelig kar som trives blant de fleste, sier Vidar til slutt.

John Magnus Humborstad (76) er arrangør

Foto: Sverre Larsen

- Det som venter oss i dag er ei skikkelig terrengløype, med mye opp og ned. Løypa er tørr, siden det har regnet lite i det siste og vi har hatt mye sol og varme. Dette er 10. gang løpet arrangeres som en del av karusellen, så vi er fornøyde. Den lengste løypa, på 12,2 km, er spesielt krevende fra og med 6 km, sier John Magnus.

- Denne løypa kaller vi Hvitløypa, men hvorfor den fikk det navnet, vet vi egentlig ikke. Løypa er merket med hvitt. De som løper her, er ofte folk med ambisjoner. Mange er vant til de vanlige karuselløpene på 3–4 km, men vi tror løypa på 6,2 km kanskje er den mest populære. Været i dag er vi vant til, det er mye bra vær og temperaturen er passelig, sier John med et glimt i øyet.

- Det er ikke noe spesielt med løypene ellers, men de er godt merket. Utfordringene ligger i å håndtere stein, røtter og de kraftige oppoverbakkene. Vi har noen drikkestasjoner ute i løypene. Dette er årets første løp i Baneheia, og vi sliter litt med parkeringsmulighetene. I går, onsdag 14. mai, deltok over 300 personer, det er imponerende, sier John til slutt.



Se alle resultatene her (pdf)