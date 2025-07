Fem løpere gikk direkte videre til finale fra hvert av de to heatene på kvinnenes hinderforsøk fredag formiddag. I tillegg fikk de fem beste tidene av de øvrige 26 løpere i kvalifiseringen finalebillett. Thea Charlotte Knutsen fra Varegg Fleridrett stilte med pers og årsbeste på 10:00.15 i det første heatet. Finske Illona Mononoen var her en klar favoritt med sin sesongbeste og pers under 9:30.

Fanklubben var på plass for å heie fram Thea Charlotte til finaleplass.

Publikums hjemmefavoritt la seg bak i feltet fra start og forsatte inne ved liste i bakre halvdel av feltet på den første kilometeren som gikk på 3:23. Det gikk i samme tempo til 2000 meter før Monononen kom seg fram med bare britiske Emily Parker foran seg. Monononen kontrollert inn til seier da alle de fem direkte kvalifiserte kom inn på 9:57-tall. Thea Charlotte Knudsen fightet godt bak de sju som skilte seg ut og kom inn på 8. plass med 10:03.45 med muligheter for å gå videre som en av de fem på tid.

- Løpet passet meg bra, det åpnet ikke for fort. Jeg mistet de i front da hun som lå foran meg mistet dem. Jeg kan kanskje komme videre på tid, kommenterte hun til Kondis etter at hun hadd egjort jobben foran hjemmpublikummet.

På startstreken på hjemmebane .

En tidlig avkjøling i vanngraven.

Illona Mononoen i føringen.

Thea har mistet feltet.

Fighter-egenskapene måtte fram ettr at Thea ble liggende i et vakum.

High five etter godt gjennomført løp - sog en av fem videre på tid!

3000 m hinder kvinner - heat 1:

Rank Athlete Country Birthdate Mark 1 Ilona Mononen FIN 18 Dec 2003 9:57.68 Q 2 Clara Entresangle FRA 23.nov.04 9:57.74 Q 3 Emily Parker GBR 11.aug.04 9:57.78 Q 4 Adia Budde GER 29.jul.05 9:57.82 Q 5 Hanna Ackermann GER 28.aug.04 9:57.94 Q 6 Pelinsu Sahin TUR 24.mar.03 9:58.63 q 7 Vasiliki Kallimogianni GRE 13.nov.04 9:59.96 q 8 Thea Charlotte Knutsen NOR 26.sep.04 10:03.45 q 9 Martyna Krawczynska POL 21.nov.04 10:03.82 q 10 Petra Santos POR 29.aug.04 10:11.92 11 Alexandra Joyce IRL 06.apr.05 10:15.63 12 Francesca Mentasti ITA 10 Oct 2003 10:20.06 13 Lowa Branth SWE 14.mar.05 10:36.08

I de andre heatet var det spanske Marta Serrano som stilte med beste årsbeste på 9:24-tallet. Svenske Ebba Cronholm lå i front da første kilometeren ble passert på 3:26, altså tre sekunder bak det første heatet. Den svenske jenta dro ufortrødent videre og økte farten på den andre kilometeren som gikk på 3:21. Den spanske favoritten løp billig i rygg på irske Ava O'Connor og sju løpere skilte seg klart ut på den siste runden.

Serano og O'Connor kontrollerte inn til de to første plassene, men tempoet hadde vaært for ujevnt slik at ingen i heatet gikk videre på tid. Dermed kunne Thea Charlotte Knudsen begynne forberedelsene til morgendagens finale med den tredje beste av de fem øvrige tidene.

Ungarske Gréta Varga i front gikk videre med sin 3. plass.

Ebba Cronholm fikk betalt for innsatsen i front med 4. plass og finaleplass.

Marta Serrano vinner heatet.

3000 m hinder - heat 2: