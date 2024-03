HalvBirken, “halv distanse - like moro”, hadde så godt som lik kjønnsfordeling på de 360 fullførende deltakerne med 177 kvinner og 183 menn. Løypa på 28 km passer for den som synes 54 km er litt for langt og som ønsker en fin skitur i flott fjellterreng. Første halvdel går i en runde over Gjestbuåsen før den følger “birkebeinerstrømmen” fra Midtfjellkoia til Birkebeineren skistadion. I år ble det ekstra utfordringer i nedkjøringene sammen med 1350 ungdomsbirkebeinere.

Kvinneklassen fikk en suveren vinner i Thea Sørum fra Birken-medeier Lillehammer Skiklub som gjorde unna den lette, snaue tremila på 1:17:17. Lillesøsteren til vinneren av herreklassen, Marthe Skram Botterud fra Bærums Skiklubb, tok en like klar 2. plass. Den tidligere eliteløperen Merethe Braathen Sinnes, også fra Lillehammer Skiklub ble tredje kvinnelig løper hjem.

Her kan du lese om og se bilder av da Thea vant UngdomsBirken i Gjelleråsen IF-drakt som 15-åring: Det gror i norsk langrenn - 2324 gikk UngdomsBirken

Med 1:09:12 var Hermann Skram Botterud fra Bærums Skiklubb halvminuttet foran rutinerte Erlend Moian Nydal fra Asker Skiklubb. 18-åringen Sindre Østlien Evensen fra Vind IL gikk inn til 3. plass to minutter bak Nydal.

25 beste kvinner uansett klasse: Pl Deltaker Klubb Klasse Tid 1 Thea Sørum Lillehammer skiklubb HK20 01:17:17 2 Marthe Skram Botterud Bærums Skiklub HK20 01:23:11 3 Merethe Braathen Sinnes Lillehammer Skiklub HK40 01:27:32 4 Ingrid Elise Kullerud Trøsken IL HK16 01:28:25 5 Emilie Mo HK20 01:30:22 6 Martine Slokvik Hamar Skiklubb HK20 01:32:45 7 Kjersti Asmyhr HK40 01:34:35 8 Helene Skarphol Villadsen Jardar IL HK20 01:40:06 9 Karoline Grane Imsgard IL Holeværingen langrenn HK16 01:40:30 10 Julie Dæhli Holeværingen IL HK16 01:40:30 11 Julia Kapiarz Wyskocz na biegówki HK20 01:41:25 12 Sophie Wiig Bærums Verk Hauger HK16 01:44:08 13 Eivor Ertzaas Granøien Bærums Verk og Hauger IF HK20 01:44:34 14 Heidi Tronbøl Fet skiklubb HK40 01:46:39 15 Pirjo Mühlematter Vang skiløperforening HK20 01:47:37 16 Kerstin Axelsson Hässelby SK HK20 01:48:20 17 Ida Øygard Haavardsholm Glipptak IL HK40 01:49:51 18 Anita Hansen Statnett BIL Oslo HK60 01:51:28 19 Kristin Sandnes Otta IL HK50 01:52:05 20 Emma Alnæs Sandbraaten Rælingen skiklubb HK16 01:54:46 21 Ida Holen Gausdal skilag HK20 01:55:40 22 Sigrid Solem Næsheim LT HK20 01:57:01 23 Liv Kindem HK60 01:57:14 24 Marit Myrholt Ytre Snillfjord IL HK50 01:57:28 25 Jenny Martinsen Vang Skiløperforening HK20 01:57:54 25 beste menn uansett klasse: 1 Hermann Skram Botterud Bærums Skiklub HM20 01:09:12 2 Erlend Moian Nydal Asker Skiklubb HM30 01:09:41 3 Sindre Østlien Evensen HM16 01:11:39 4 Knut Ole Fredheim Simonsen Trøsken IL HM16 01:12:13 5 Torjus Brusveen-Jensen Lyn Ski HM16 01:12:51 6 Henrik Sebastian Jensrud Hamar Skiklubb HM16 01:17:06 7 Vetle Østlien Evensen Vind IL HM16 01:17:10 8 Gretar Smari Samuelsson Fossavatn Skimarathon HM16 01:17:12 9 Thomas Grønnern Trømborg IL HM40 01:17:57 10 Stian Berg Fillipsveen HM40 01:21:31 11 Trond Askautrud Nesodden ski HM50 01:22:28 12 Sondre Borgen Østre Toten Skilag HM16 01:23:32 13 Trond Buhaug SpareBank 1 Østlandet BIL HM60 01:23:42 14 Jon Waalen Asker HM50 01:25:23 15 Anders Kampenhøy HM30 01:26:26 16 Øyvind Maroni HM40 01:26:38 17 Gunnar Eiterjord Lillehammer skiklubb HM60 01:26:45 18 Christian Ewald Lillehammer skiklubb HM50 01:28:12 19 Geir Verpeide Stranda IL HM60 01:29:50 20 Svein Arne Vestli Aron SK HM40 01:32:03 21 Max Ewae Team xcbeer4more HM30 01:32:34 22 Håvar Botterud A-2 Norge HM50 01:32:59 23 Morten Bredholt HM40 01:33:35 24 Per Christian Akselsen Konnerud IL HM40 01:34:43 25 Mickel Segalstad-Slaatto HM30 01:35:12

