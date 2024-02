Grue Halvmaraton nådde taket på 500 påmeldte allerede i midten av januar. På 10 kilometeren som har tak på 250 deltakere, er det ennå mulig å melde seg på og dermed bli med i det arrangøren kaller "Tidenes raskeste 1. mai-tog".

Nå er det kommet til én deltaker til på startlista til halvmaratonløpet, og det er ingen ringere enn Therese Johaug. Hun er påmeldt til antatt sluttid på 1.09.30, noe som i tilfelle vil være en meget sterk debuttid på distansen.

Om ikke flere kvinner tildeles wild card, bør Therese Johaug ligge godt an til å vinne løpet. Mathilde Theisen som har meldt seg på med 1.14.00 som antatt sluttid, ligger på andreplass om en sorterer påmeldingslista etter antatt tid. Så her kan ikke Johaug regne med å få mye drahjelp av kvinnelige konkurrenter.

Herrefeltet er imidlertid sterkt med hele 26 menn som håper på å løpe på 1.10.00 eller fortere. 3 menn har tru på ei tid under 1.05, noe som vil være likt med det som ble realiteten i Barcelona Halvmaraton som gikk nå på søndag. Norges beste mann der, Sjur Prestsæter, som kom i mål på 1.04.20, har meldt seg på med 1.04.59 som forventa tid på Grue. Kanskje har forventningene allerede steget et par hakk etter det gode løpe i Barcelona.

Men tilbake til Therese Johaug. Skulle hun klare målet sitt om 1.09.30, vil det bringe henne opp blant de fem beste i Norge gjennom alle tider. Tidene til Ingrid Kristiansen og Grete Waitz ble oppnådd i løyper som ikke var kontrollmålt etter dagens regler, så slik sett vil hun være inne blant topp tre. Karoline Bjerkeli Grøvdal har best tid i kontrollmålt løype med 1.07.34 oppnådd i København Halvmaraton i fjor høst. Stine Larsen løp på gode 1.09.28 i den heller kuperte løypa i Göteborgsvarvet i 2000. Det kan jo være ei tid for Therese å sikte imot.

Ennå har ikke Therese Johaug gitt til kjenne om hun vil satse på langrenn fram mot VM i Trondheim til neste år, men ryktene forteller at hun trener mye og godt, og halvmaratonløpet på Grue 1. mai vil helt klart ikke bli noe mindre interessant med den meritterte skiløperen på startstreken.



Startliste Grue Halvmaraton





I premieren for Grue Halvmaraton 1. mai 2022 løp Petter Rypdal og Maria Sagnes Wågan inn til gjeldende løyperekorder på henholdsvis 1.09.36 og 1.14.36. Mye tyder på at begge rekordene vil bli slått i år. (Foto: Løpskonsult AS)



Kondis' samleside for Grue Halvmaraton der du kan se reportasjene fra de to første utgavene av løpet.

Grue Halvmaratons nettsider

Grue Halvmaraton på Facebook

Grue Halvmaraton på Instagram

Grue Halvmaraton på Strava