Man kunne neppe bedt værgudene om bedre vær enn det som ble presentert da det var klart til start for årets Grue halvmaraton. Det vil si, været var kanskje mest perfekt for publikum. For de 500 løperne på halvmaraton var det vel nesten litt for varmt. En sterk kontrast til fjorårets vinterlige forhold, da det like gjerne kunne ha vært november.

Om været var bra, så var påmeldingen også god. 500 deltakere stod klare til start da pistolen smalt, og flere profilerte navn stod på deltakerlisten. Blant andre Therese Johaug som løp for SK Vidar. Spennende svenske løpere var også tilstede, med Linus Rosdal, Otto Kingstedt og Johanna Larsson. De to førstnevnte hadde akkurat samme pers - 1.03.49. Til start kom også Hans Christer Holund, Sindre Buraas, Eivind Øygaard med flere.



Ved passering 5 kilometer var det et felt av 5-6 løpere som passerte et stykke foran resten. De svenske løperne Kingstedt og Rosdal lå da helt i front, sammen med Eivind Øygard (1.04.40 fra Barcelona i 2020) fra Jølster IL.

I kvinneklassen tok Therese Johaug tidlig kontroll på løpet. Svenske Johanna Larsson, med pers på 1.15.34 fra i fjor, fulgte på andreplass etter 8,6 kilometer. Videre kom Vibeke Jensen fra Strindheim IL og Julie Benedicte Aspesletten, som for noen dager siden løp inn til andreplass i Sentrumsløpet.





Therese Johaug har akkurat passert. Klart i tet i kvinneklassen. Her med Grue kirke i bakgrunnen. (Foto: Rolf Bakken)



Svenskene rykket i fra i herreklassen

Ved neste passering, 15 kilometer var det klart at svenskene hadde festet grepet både i herreklassen. Linus Rosdal hadde fått rundt 15 sekunder tilbake til sin landsmann Otto Kingstedt. Ytterligere 15 sekunder bak fulgte Eivind Øygard. En annen svenske, Jesper Lundberg, var her nummer fire. En løper som Hans Christer Holund passerte litt over fire minutter, noen meter foran blant andre Kristian Ulriksen.



Trippelt svensk i herreklassen

Det var etter hvert ingen overraskelse rundt hvem som kom først til målstreken. Linus Rosdal tok seieren med 1.04.14.

- Det kjennes OK, men ble ikke helt som jeg hadde sett for meg. Jeg gikk for EM-kvalifiseringsgrensen på 1.04.00. Jeg var 15 sekunder for sent, men var ikke bedre enn det i dag. Det er en fin trasé som er flat og lettløpt. Litt vind var det, men det var ikke så farlig, fortalte Rosdal til Direktesport. Like etter fulgte Kingstedt med tiden 1.04.42. Jesper Lundberg sørget for trippel svensk triumf med 1.05.57. Eivind Øygard ble nummer fire med 1.06.09 og Ebrahim Abdulaziz ble nummer fem med 1.06.56.



Sindre Buraas kom etter hvert inn til 6. plass på 1.07.30.

- Det var kjempetungt, men gøy. Jeg hadde bestemt meg for å pushe og gikk hardt ut. Etter hvert ble det veldig slitsomt. Jeg er passe fornøyd med tiden, fortalte han til Direktesport.



De tre beste herrene. (Foto: Rolf Bakken)



Oppskriftsmessig seier til Therese Johaug

Mest spent var nok publikum på den store langrennsstjernen Therese Johaug. Hun hadde oppgitt 1.09.30 som mål for sin aller første halvmaraton. Det ble nok litt for tøft, men Johaug løp inn til en god tid med 1.11.25. EM-kravet som hun kanskje også hadde noen tanker på, var på 1.10.30.



- Herregud! Det var tøft, men veldig morsomt. Det var artig å prøve seg. Jeg følte jeg tok meg sammen på slutten og fikk bitt tenna sammen. Jeg fikk det litt midtveis. Jeg har hatt dette som et lite mål i vinter og stilte opp fordi jeg synes det var morsomt med en utfordring. Det var et fantastisk arrangement og en skikkelig folkefest.



Hvordan er formen. Ga det mersmak? Spurte Direktesports reporter.

. Ja, det gjorde det. Stor takk til publikum som heiet, svarte Johaug.

Johanna Larsson ble nummer to på 1.18.43. Julie Benedicte Aspesletten tok igjen Vibeke Jensen og ble nummer tre med 1.18.50, mens Jensen tok fjerdeplassen med 1.19.08.





De tre beste kvinnene.(Foto: Rolf Bakken)





Johaug var populær hos pressen. (Foto: Rolf Bakken)



15 beste herrer

Plass Navn BIB Klubb Klasse Tid 1 Linus Rosdal 6 Hässelby SK M23-34 01:04:14 2 Otto Kingstedt 3 Hässelby SK M23-34 01:04:42 3 Jesper Lundberg 8 HOKA / Hunflens LS M35-39 01:05:57 4 Eivind Øygard 5 Jølster IL M23-34 01:06:09 5 Ebrahim Abdulaziz 9 Strindheim il M45-49 01:06:56 6 Sindre Buraas 12 Hurdal IL M35-39 01:07:30 7 Erik Lomås 14 Salangen IF Friidrett M23-34 01:08:52 8 Bjørn Erik Langstein 29 Tomrefjord IL M23-34 01:09:35 9 Hans Christer Holund 31 M35-39 01:09:38 10 Markus Living 408 Falu ik M35-39 01:09:48 11 Hans Petter Rolke 811 Kristisansand Løpeklubb M23-34 01:10:03 12 Mats Hellerud 20 Moss IL M23-34 01:10:04 13 Kristian Ulriksen 10 Tromsø Løpeklubb M35-39 01:10:05 14 Sigurd Lund Røer 310 HOKA / Bækkelagets SK M23-34 01:10:27 15 Dag Ådne Hatlevoll 34 Luster IL M23-34 01:10:49



15 beste kvinner