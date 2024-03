Therese Johaug om skiteknikk og comeback

To dager etter det overbevisende NM-gullet på 3-mila på Lillehammer stilte Therese Johaug opp på Sjusjøen for å gi titalls skiturister et minikurs i skiteknikk. Spørsmålet om det blir noe mer enn et "mini-comeback" var også uunngåelig å stille på afterski med gode vafler og Johaug-tilbud på Sport1.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?

Få digital tilgang for kun 10 kroner. Bli medlem her! Allerede medlem? Logg inn her

Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2024 eller ut 2025. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.