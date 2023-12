(Alle foto: Stein Arne Negård)

Einar Behrns (74 - til venstre) og Bjørn Tvedt (85) har begge vært med på Snøkuten fra starten i 1978 som både deltaker og nå arrangør.



Bjørn Egil Nordseth var tilbake i karusellen på østsida av Mjøsa og løp i mål på 25.53 i den 6,6 km lange Kaashagarunden, vel to minutter foran Henning Mortensen med Inge Virum ytterligere halvminuttet bak.

Anne Storslett, her før start, var best av de to damene på tid i sesongens 3. løp med 32.34.

Resultater Snøkuten, Kaashagarunden 12.12.2023:

Kvinner 35 – 49 år

Anne Storslett 32,34 Marit Aamdal 37,34

Menn 25 – 34 år

Svein Christian Wedum 28,22 Espen Storslett 32,14

Menn 35 – 49 år

Bjørn Egil Nordseth 25,53 Henning Mortensen 28,01 Inge Virum 28,32 Thomas Pedersen 29,21 Christian Larsen 29,34 Miroslaw Baran 32,24

Veldre kirke, som lyser ekstra stemningsfullt opp i julemåneden, passeres etter 1 km.

Nissen på låve(vegge)n!

En tømmerbil midt i Kaashagavegen da noen av trimmerne passerte.

Registrering av kveldens trimrunde.

Snøkutens svar på Knerten!

Kveldens felt pent oppstilt før start.