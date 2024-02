Tour de ski Elverum var opprinnelige et sosialt konkurranse-konsept som ble arrangert av en kameratgjeng åtte år på rad i perioden 2010-2017. Pga. Covid-19 ble det ikke mulig å gjenoppta arrangementet i sin opprinnelige form i 2021, men smittesituasjonen var den direkte årsaken til at den lokale Tour de Ski gjorde comeback i 2021.

Årets utgave var følgelig den fjerde med samme enkle konsept: Gjennomfør ukas løype på Strava akkurat når det passer deg og så mange ganger du vil, og du er med i konkurransen både om poeng og et bredt utvalg av premier.

Siste etappe i TdSE hadde i år målgang på Svenkerudvollen, et populært mål i Svartholtet for skiløpende elverumsinger. (Foto: Rune Gilde)

I 2021 var det bare fire løpere som gjennomførte hele touren før tilbudet ble allment kjent, og i 2022 og -23 var det henholdsvis 48 og 36 godkjente tourdeltakere. Denne snørike vinteren med stabile kuldegrader har motivert hele 56 til å gjennomføre alle de fire løypene på til sammen 19,5 km i løypenettet som har blitt jevnlig preparert av idrettslagene i Hernes og Strandbygda og Elverum Turforening.

Oppslutningen om den virtuelle skikarusellen oversteg de ivrige initiativtagernes forventninger med mellom 66 og 74 deltakere på hver av de fire etappene. Totalt har 89 skiløpere på høyst forskjellige nivåer deltatt på minst én etappe.

Det er KOM-er og QOM-er ("King/Queen of the Mountains") og mye Strava-kudos og hente for de beste i sammendraget, som i år - som i fjor - ble Vilde Kvale og Kjetil Finstad.

På herresiden ble det svært jevnt, hvor Magnus Torp Antonsen og Marius Osvold delte andreplassen kun ti poeng bak Kjetil. På kvinnesiden var igjen Vilde en klar vinner med Thea Wikesland Flaen og Berit Schulstad som relativt klar nummer to og tre.

Løtensingene Berit Nergård og Roger V. Engen etter å ha tatt siste etappe i Tour de ski Elverum. (Foto: Amund Sigstad)

Mer om årets Tour de ski Elverum:

Tour de ski Elverum sin facebookside

Forhåndsomtale: I Elverum er Tour de ski et lavterskeltilbud

Reportasje fra 1. og 2. etappe: Ekte vinter gir ekstra skitour-glede i Elverum

10 beste kvinner sammenlagt:

Plass Navn 1.etp. 2.etp. 3.etp. 4.etp. Totalt 1 Vilde Kvale 100 95 100 100 395 2 Thea Wikesland Flaen 90 100 95 66 351 3 Berit Schulstad 85 75 90 85 335 4 Helene Berger 95 69 80 69 313 5 Siv Lena Birkheim 58 85 75 75 293 6 Maren Elise Røkaas 80 63 85 48 276 7 Kristin Sigstad Berge 72 66 52 54 244 8 Lisbeth Traaseth 52 72 50 63 237 9 Stine Østbye 75 60 42 50 227 10 Johanna Brandsegg 66 80 38 42 226

10 beste menn sammenlagt:

Plass Navn 1.etp. 2.etp. 3.etp. 4.etp. Totalt 1 Kjetil Finstad 90 90 95 95 370 2 Magnus Torp Antonsen 100 100 100 60 360 2 Marius Osvold 80 95 85 100 360 4 Simon V Langeland 50 90 80 75 295 5 Amund Sigstad 90 69 72 50 281 6 Jørgen Stensløkken 72 72 40 90 274 6 Sigbjørn Svenkerud 72 80 56 66 274 8 Anders Tønsager 52 63 75 80 270 9 Anders Nordhagen Rotneberg 75 58 63 63 259 9 Jan Rune Gilde 48 66 60 85 259

Alle sammenlagt-resultater:

Tour-de-ski-2024-kvinner.pdf

Tour-de-ski-2024-menn.pdf

Strava-segmenter:

1. etappe (fristil) Tour de ski Elverum 2024

2. etappe (klassisk) Tour de ski Elverum 2024

3. etappe (fristil) Tour de ski Elverum 2024

4. etappe (klassisk) Tour de ski Elverum 2024