Søndag morgen var det klart for årets utgave av Dubai maraton, i regi av Dubai Sports Council. I fjor ble det løpt i en litt annen løype enn den vanlige, men denne gangen var løperne tilbake i den paddeflate traséen som strekker seg langs Jumeirah Beach Road. Med sitt fantastiske debutløp på tiden 2.16.07, er den 25 år gamle etiopiske løperen Ketema den åttende raskeste kvinnen i maratonhistorien. Hun knuste også Dubais løyperekord med 61 sekunder.



På forhånd var det varslet en hard kamp mellom fjorårets to beste på kvinnesiden, Ruti Aga og vinneren Dera Dida. I år ble de forvist til henholdsvis andre- og tredjeplass med 2:18:09 og 2:19:29. Tyske Melat Kejeta, som ble nummer fire, løp på 2:21:47 og kvalifiserte seg for OL.

I herreklassen ble det en unik dobbeltdebutantseier da 19 år gamle Addisu Gobena fra Etiopia stormet inn til seier på 2:05:01. Landsmennene Lemi Dumecha og Dejene Megersa, fulgte på andre og tredjeplass med henholdsvis 2:05:20 og 2:05:42. Tyske Samuel Fitwi, som kom på femteplass, knuste sin personlige rekord og kvalifiserte seg også for OL med 2:06:27.





Herrer Navn Nasjon Tid GOBENA, Addisu ETH 2.05.01 DUMECHA, Lemi ETH 2.05.20 MEGERSA, Dejen ETH 2.05.42 FUFA, Abdi ETH 2.06.23 FITWI, Samuel GER 2.06.27 DAGNACHEW, A ETH 2.06.55 CHEBII, Douglas KEN 2.08.15 TESFAYE, Lencho ETH 2.08.25 TESHAGR, Bayelign ETH 2.08.56 DESSIE, Abebaw ETH 2.09.09 Kvinner Navn Nasjon Tid KETEMA, Tigist ETH 2.16.07 AGA, Ruti ETH 2.18.09 DIDA, Dera ETH 2.19.29 KEJETA, Melat GER 2.21.47 JEMAL, Fozya ETH 2.21.53 ESHETE, Shitaye BRN 2.21.55 ANMUT, Atelel ETH 2.22.23 AFENIGUS, Bet. ETH 2.25.57 NIGUSE, Emebet ETH 2.27.15 SHIMELS, Nurit ETH 2.28.28