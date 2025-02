Det fjerde rennet for sesongen og det tredje i klassisk i skikarusellen i Holmenkollen fikk litt færre deltakere, trolig som følge av fravikelse fra den faste arrangementsdagen som er onsdag. Pga et stort arrangement på torsdag måtte nemlig arrangøren bruke onsdagen til rigging i anlegget. Fra rekordeltakelse for året med 178 deltakere i fristilrennet uka i forveien, fullførte 15 kvinner og 109 menn rennet i klassisk teknikk denne tåkefull kvelden i Kollen.

Hektisk aktivitet i Milslukerns smøretelt før start. (Foto: Arrangøren)

Vinneren Halvor Kleivi, Team Milslukern/Af Gruppen brukte 27:33 på de to rundene på til sammen 10 km i de tøffe løypene i riksanlegget. Torjus Trømborg, Fiskebeinern SK og Per Erik Mork, Team Milslukern Elite fulgte 9 og 23 sekunder bak kveldens bestemann.

Kveldens klare vinner av M60-64, Are Aarebrot, fra Kjelsås gjør seg klar til start i par med med Christoffer Solbakken. (Foto: Arrangøren)

Morten Hals (28) var best i eldste klasse, M70+. Her på start sammen med Christian Jørgen Dahll. (Foto: Arrangøren)

10 beste menn:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Halvor KLEIVI Team Milslukern/Af Gruppen M25-29 0:27:33 2 Torjus Trømborg Fiskebeinern SK M30-34 0:27:42 3 Per Erik Mork Team Milslukern Elite M35-39 0:27:56 4 Eivind Kjennerud Sande Sportsklubb M25-29 0:28:03 5 Erlend Nydal Industrifinans M30-34 0:28:10 6 Erling Owren Nyborg Team Milslukern M25-29 0:28:14 7 Ørjan Walseth Team Synnfjell M30-34 0:28:18 8 Ferdinand Bohne Ajg/Fsk/Lyn M35-39 0:28:20 9 Erlend Nordal Gran Bærums Skiklub/Asplan Viak BIL M25-29 0:28:38 10 Eirik Moen Fiskebeinern SK / Skanska Aktiv M30-34 0:28:48

ALLE RESULTATER

Blant kvinnene var det litt mer avstand mellom de beste. Charlotte Williksen Høiland, Cermaq/Twr var med 32:45 klart beste fulgt av Karianne Dengerud, Oslo med 34:23 og veteranen Anne Christine Bull Haaversen, Hosle med 35:18.

10 beste kvinner:

1 Charlotte Williksen Høiland Cermaq / Twr K30-34 0:32:45 2 Karianne Dengerud Oslo K25-29 0:34:23 3 Anne Christine Bull Haaversen Hosle K50-54 0:35:18 4 Marte Mellesdal Dehli DNB BIL K30-34 0:35:33 5 Madeleine HEIBERG Fiskebeinern SK K30-34 0:36:21 6 Elin Farestveit Finansdepartement BIL K25-29 0:37:03 7 Anniken Halle Oslo K35-39 0:39:42 8 Frida Hansen Team Milslukern K30-34 0:40:48 9 Jannecke Lauritzen Technogarden AS K55-59 0:41:12 10 Silje Lambrecht Summa Equity K30-34 0:42:12

ALLE RESULTATER

Arrangørens nettsider

OABIK Skikarusell på Facebook