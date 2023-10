Det ble favorittseire i Djupadalten som ble arrangert for 44.gang. Den 9,3 kilometer lange løypa er blitt et svært populært arrangement og flere av de beste utøverne i området stiller. Tom Erling Kårbø tok sin første seier, mens Kristine Dommersnes bekrefter at hun nå er en av de aller beste løperne i landet med å ta sin 5.seier i løpet.

