Totalt byr Vinterkarusellen Romerike på ti løp, og lørdag 3. februar var det klart for det syvende. Denne gangen var det 10 kilometer som skulle løpes. Løpet gikk på Haga, med Haga IF som arrangør. Det var et veldig glatt underlag å løpe på denne lørdagen, men solen skinte fra klar himmel for å gjøre det litt triveligere for deltakerne.





Noen av helgens deltakere. (Foto: Haga IF)



Tone Fløttum med full kontroll

En skikkelig gjenganger i Romerike løpskarusell er Tone Fløttum fra Fet idrettsklubb. Hun har lagt bak seg utallige kilometere i karusellens løyper på Romerike, og stilte selvfølgelig opp denne gangen også. Hun var klart raskest av damene på den syvende karuselldagen denne sesongen. Hun løp på 44.20. Fløttum vant dette løpet blant annet i fjor. Da løp hun på 43.42, men under ganske mye bedre forhold.





Tone Fløttum har løpt mange karuselløp. Her er hun fra 2019. (Foto: Olav Engen)



Nest beste dame denne gangen ble Leila Ferguson som løp på 50.27. Ferguson er også en meget erfaren løper med mange deltakelser i karusellen, og også på lange ultraløp. På tredjeplass kom Beate Elvebakk fra Lørenskog kommune. Hun løp på 56.21. Alle tre stilte i ulike klasser, henholdsvis K45-49, K40-44 og K50-54.



Beate Elvebakk tok tredjeplass. Her fra samme løp for ett år siden. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Vi må også nevne en annen ringrev i både karusellen og i løpeverdenen generelt. Signy Henden Rustlie fra Lørenskog friidrettsklubb stilte opp enda en gang, og fullførte 10 kilometer på 1.35.15. Henden har løpt 123 maratonløp, og det forrige hun løp var for akkurat ett år siden. Hun er nå 85 år.



Her er Signy Henden fra 10-kilometeren for akkurat ett år siden. I samløp med Amalija Kovacic. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Tone Fløttum Fet Skiklubb K45-49 44.20 2 Leila Ferguson K40-44 50.27 3 Beate Elvebakk Lørenskog kommune K50-54 56.21

Torbjørn Grønningen vant knepent i herreklassen

Det ble relativt tett i front i herreklassen, men det var Torbjørn Grønningen fra Multiconsult BIL som trakk det lengste strået. Han vant på 38.09. Det var 11 sekunder foran nestemann som ble Even Oppegaard fra Aurskog-Høland. Han fikk altså 38.20. Sverre Gunnar Brunstad fra Lørenskog friidrettslag ble nummer tre med 40.57. Også her deltok alle i ulik aldersklasse, henholdsvis M35-39, M23-34 og M55-59. Alle tre er også ivrige karuselldeltakere.



Også i herreklassen ble det prestert sterkt i høy aldersklasse. Kjell Jonhaugen fra Nittedaljoggen stilte i klasse M80-84 og løp på meget gode 54.30.



Torbjørn Grønningen var dagens beste. Her fra et karuselløp noen dager før koronaen stoppet Norge i 2020. (Foto: Arne Halvorsen)





Sverre Gunnar Brunstad ble nummer tre. Her fra fjorårets 10-kilometer (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Torbjørn Grønnningen Multiconsult BIL M35-39 38.09 2 Even Oppegaard Aursjog-Høland M23-34 38.20 3 Sverre Gunnar Brunstad Lørenskog FIL M55-59 40.57



Neste løp i karusellen blir en 3,1 kilometer på Årnes.





Se alle resultater her (pdf)

Se karusellens hjemmeside her