Vær- og løypeforhold var fine begge dagene. Men de som studerte værmeldingen gjorde nok lurt i å velge onsdagen, som hadde praktvær, mens det torsdag var lettskyet, også med god temperatur, men med litt kjølig vind.

Humøret og stemningen var på topp i start- og målområdet, og i sittegruppen utenfor målteltet gikk praten tett omkring dagens opplevelser. Løypa starter ved å runde Kongsgård varehus og tar seg raskt inn i terrenget. Den har kontakt med Preste-bekken og Vollebekken, før den passerer Donn-huset, og inn på rulleskiløypa, som egentlig skulle ha vært fulgt helt opp til Vest-Agder Fylkesmuséum. Men en uventet rulleskikonkurranse på onsdagen gjorde det nødvendig å flytte løypa ut på gangveien i bakkene.

Løypa byr også på en interessant rundtur på muséumsområdet, mellom godt bevarte bygninger fra tidligere tider - som det flotte Setesdalstunet og det eldste bygget, Nome-landsloftet (fra 1585). Ute av museumsområdet kommer man raskt til det eneste ordentlige skogsområdet i løypa med passende skiltet som «Hundremetersskogen» (siden den ikke er stort lengre enn det). Videre passerer man Kongsgårdheimen før ferden går ned til ARA-avdelingen (Sørlandet Sykehus) og til mål.

Løperne i Kort Løype legger i vei. (Foto: Sverre Larsen)

Resultater og deltakerantall

Deltakertallet fra første løpet ble klart slått. Og før korreksjoner for uteglemte sa opptellingen totalt 1111, fordelt med 516 jenter og 595 gutter. Så mange som 262 (snaut 24 %) valgte milslukeren. Dermed kom vi tett oppunder fjorårsresultatet (1149) i samme løypa, som også ble årsbeste for 2024. (Men flere kan bli addert de neste dagene.)

Selv om de fleste av karusellens løpere har stor sans for skogsløyper og myke stier, fikk arrangøren mye ros for denne lettløpte traséen, ikke minst fordi den også ble som en interessant sightseeing-tur.

De raskeste, uansett alder, ble de følgende:

I kort løype ble det i år (som i fjor) seier til Anne Haaland Simonsen (14:10), foran Monica Mjåland Thortveit og Caroline Krogh Andersen (begge 15:11), deretter Caroline Viervang (15:35) og Gina Gallefoss Stray (16:05).

(Flere løp på egen tid, som selvsagt er fullt tillatt. Men vi vil likevel oppfordre alle som vet at hører til de raskeste totalt om å benytte fellesstarten, slik at det blir mer oversiktlig for alle hvem som er best.)

Hos guttene ble det seier til Espen Landås (13:01), tett foran Peder Fossli (13:02), deretter Asbjørn Lohne (13:11), Tarjei Breiteig (13:18) og Helge Sølvberg (13:53).

På milslukeren ble det hos jentene (som i fjor) seier til Kristina Bergane (29:27), foran Trine Holmer-Hoven (29:55) og Elin Skår (30:43).

Hos guttene ble det fantastisk god tid av Åsmund Wiberg (22:22), foran Johnny Stensvold (24:49) og Preben Hafnor (25:20).



Sverre Larsen var som vanlig tett på løperne i Terrengkarusellen

Torsdag var det igjen klart for karuselløp, det andre i rekken denne sesongen. Denne gangen gikk løpet i området rundt Kongsgård, Vige og museet. Mange koste seg ute i det fri, og både løypene og forholdene fikk skryt.

På programmet sto både Milslukeren og kort løype. Milslukeren startet klokka 17.00 og var 6,6 km lang, mens den korte løypa på 3,6 km hadde start klokka 17.30

Åsmund Wiberg (25) Vinneren av Milslukeren

Vinneren av Milslukern. (Foto: Sverre Larsen)

- Jeg synes det er gøy å løpe, men det var litt kaotisk her i dag. Man måtte jobbe i hver eneste sving, sier Åsmund engasjert og smiler.

- Jeg løp omtrent én kilometer sammen med feltet i starten, men tok kommandoen og la meg i tet fra sletta like før museum-området. Det var litt vind, men underlaget var bra. Det er også gøy at så mange er med og bidrar, både med seg selv og det sosiale, til glede for fellesskapet, legger han til.

Espen Landås (40) Vinneren av kort løype

Espen Landås tok seieren i den korteste løypa. (Foto: Sverre Larsen)

- Det tok litt tid å få tilbake pusten etter målgang, men jeg synes traséen og løypevalget var veldig bra. Det er jo moro å løpe ei løype der man kan få opp farten, siden det er mye asfalt her, sier Espen mens han hiver etter pusten og smiler.

- Jeg løp offensivt fra start. Lå bakerst i frontfeltet fram til den siste utforbakken. Det var litt kupert mot slutten, og jeg fikk syre i beina, men jeg klarte å komme først i mål, forteller Espen.

Trond Sørensen (60) Deltaker

Trond Sørensen var fornøyd med dagen. (Foto: Sverre Larsen)



- Det jeg håpet på i dag, var at kroppen fungerte, og det gjorde den. Så jeg er fornøyd. Beina må jo følge hodet og gjøre det hodet vil, sier Trond og ler.

- Det er viktig å holde seg i form for å få en god følelse i kroppen. Løping er en positiv aktivitet, både hyggelig og sosialt. Og så er det jo litt konkurranse om plassene. Det er artig å slå noen man kjenner, sier han med et smil.

Trond legger til at det er hyggelig å se folk. Det er god stemning i karusellen, og om man vil, får man sagt hei til mange.



Elise Strøm-Olsen (34) Deltaker

Elise Strøm-Olsen liker seg i området. (Foto: Sverre Larsen)



- Området her ved Kongsgård og Vige er fint, og det er mye asfalt å løpe på. Det er gøy med litt variasjon i traséene og løpsopplegget fra ett karuselløp til det neste. Her er det både kolonihager og museum, og mange tyske turister ved museet. Det varmer, og det er jo fint at man kan komme fra Tyskland og trives her, sier Elise med et alvorlig uttrykk.

- Vi må sette pris på både karusellen og hverandre. Det er her vi møtes. De frivillige som arrangerer, er utrolig flinke, alltid blide og imøtekommende. De gjør en kjempejobb, og det gjør at vi som deltar får lyst til å komme tilbake. Og så smaker det ekstra godt med saft og banan etterpå, sier hun.

- Samholdet og den gode atmosfæren i karusellen betyr mye. Mannen min har vært med i mange år, og det var han som fikk meg med. Jeg håper tilbudet Terrengkarusellen gir kan vare i mange år fremover. Og så må man, som i dag, fortsette å rekruttere med frisk energi, avslutter Elise

Rune Reinertsen (55) Arrangør fra Origo Solutions

- Dette er et litt utypisk løp til karusellen å være. Det er lite bakker i denne traséen, og betydelig mer asfalt enn vanlig. Det er også koselig å løpe inn på museumsområdet, det gir en fin opplevelse, sier Rune engasjert.

- Løypa er ikke spesielt hard, og de fleste kommer seg greit gjennom. Det gjelder å holde et jevnt tempo og ikke bruke opp kreftene for tidlig. Men ellers er det bare å gi jernet mens man holder på. Det er ingen grunn til å holde igjen. Det gjør godt med mye folk langs løypa, og dette er en populær runde. Temperaturen i dag er også ideell for løping, og vi har fått flotte forhold, sier Rune ettertenksomt.



Se alle resultater klassevis her



10 beste menn - Milslukern

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Åsmund Wiberg Lunden Regnskap M25-34 22:22 2 Johnny Stensvold LSK BIL M50-54 24:49 3 Preben Hafnor Nors Care M35-39 25:20 4 Jørgen Strøm-Olsen Trucknor Kristiansand M35-39 26:19 5 Ken Rosseid Kristiansand Kommune M40-44 26:20 6 Håvard Blekastad Norconsult M25-34 26:30 7 Eirik Rosseland Agder Fylkeskommune Bil M35-39 26:39 8 Torgeir Røynlid Vegvesen M50-54 26:46 9 Glenn Fossheim Norrøna Storkjøkken Kristiansand M35-39 27:10 10 Sondre Winge PwC M25-34 27:20

10 beste kvinner - Milslukern

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Kristina Bergane Morten og Venner K25-34 29:27 2 Trine Holmer-Hoven Kristiansand Løpeklubb K50-54 29:55 3 Elin Skaar NRK K40-44 30:43 4 Elisabeth Erikssen Kristiansand Kommune K40-44 32:20 5 Marianne K. Bahus UiA Bil K50-54 33:08 6 Rikke Krauss UiA K25-34 33:13 7 Teresa Pham Kristiansand Kommune BIL K45-49 33:14 8 Tomine Sørheim Sørheim Bygg as K15-19 34:09 9 Svetlana Mulyukova Oris/Proteket K40-44 34:10 10 Mariell Vegusdal Kpmg K25-34 34:59

10 beste menn - Kort løype

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Espen Landås Olto vvs M40-44 13:01 2 Peder Fossli KNR M25-34 13:02 3 Kristian Gursli Kristiansand Løpeklubb M40-44 13:09 4 Asbjørn Lohne Kjevik BIL M40-44 13:11 5 Tarjei Breiteig Å Energi Bil M45-49 13:18 6 Helge Sølvberg NOV BIL M35-39 13:53 7 Jens Christian Iglebæk Jens Christian Iglebæk / Egen B... M50-54 13:55 8 Christoffer Helleland Aamodt B.I.L M35-39 14:04 9 Magnus Hjortland Oasen Vennesla M25-34 14:10 10 Andreas Herstad Dolmen Nikkelverk BIL M55-59 14:29

10 beste kvinner - Kort løype

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Anne Haaland Simonsen Meventus K45-49 14:10 2 Monica Mjåland Thortveit Valle Sparebank K40-44 15:11 2 Caroline Krogh Andersen Fædrelandsvennen K35-39 15:11 4 Caroline Viervang Sørlandet Sykehus K35-39 15:35 5 Gina Gallefoss Stray Sshf K25-34 16:05 6 Marit Gausdal Team Mosjon K55-59 16:42 7 Bjørg Kari Haugland Nikkelverk BIL K55-59 17:01 8 Maren Myrene Globalconnect K25-34 17:06 9 Kjersti Reiersen Kristiansand S K50-54 17:15 10 Torill Furenes Coward Multiconsult K25-34 17:20