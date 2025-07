Stort bildegalleri kommer senere i kveld!

Vi må tilbake til 2019 for å finne større deltakelse i Sjusjørittet som Brøttum IL arrangerte for 12. gang lørdag. Både den nye seedingsstatusen og værstatusen lørdag var nok medvirkende til at 100 flere enn i fjorårets bunnotering fant veien til Sjusjøen langrennarena denne varme lørdagen. 25 grader var i meste laget, men traséen var til gjengjeld helt tørr og rekordrask. En ørliten trekk imot og vaskebrett på de siste kilometerne var det eneste neagtive å høre fra ryttere uansett nivå. Mens vinneren brukte drøye halvannen time, trengte baktroppen godt og vel det dobbelte. Arrangørene må defor sies å ha sine ord i behold om et ritt for alle med få tekniske utfordringer men likevel nok å bryne seg på med nesten 1000 høydemeter.

Tetkvartetten som hadde en luke på 20 sekunder etter 10 km på Nysæteråsen (fra v.): Håvard Gjeldnes, Tormod Weydahl, Preben Brønstad og Daniel Pinto.

Weydahl forsvarte fjorårstriumfen

Det var fire mann som hadde fått en luke etter at de første stigningene var unnagjort, og på Hornsjø godt og vel halvveis var tetpuljen redusert til en trio. Som så ofte i tidligere utgaver var det stigningene opp igjen fra Åstadalen på de siste 15 kilometerne som skilte klinten fra hveten, dvs. Tormod Weydahl fra konkurrentene. Både i Rosinbakkene, opp Elgåsen og til slutt over Storåsen økte 25-åringen fra Ottadalen forspranget som til slutt ble på vel minuttet til Håvard Gjeldnes fra Trollheimen. Teamkompisene fra Raufoss & Gjøvik, Martin Røste Omdahl og Vidar Mehl, gjorde opp om 3. plassen med førstnevnte tre tideler foran.

Håvard Gjeldnes med kurs for 2. plassen på Kuåsen.

Jevngode teamkompiser i Raufoss & Gjøvik SK og Team Hunton Hard Rocx, Vidar Mehl (til v.) og Martin Røste Omdahl.

Svanske Daniel Pinto måtte slippe teten men virket fornøyd med 5. plassen da det var 3 km igjen til mål.

Ti beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 120 Tormod Weydahl Ottadalen SK / Team Hunton Hardrocx M25-29 1:33:41 2 100 Håvard Gjeldnes Trollheimen SK M30-34 1:34:42 3 145 Martin Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK / Team Hunton Hard Rocx M25-29 1:35:18 4 144 Vidar Mehl Raufoss & Gjøvik SK / Team Hunton Hard Rocx M35-39 1:35:18 5 112 Daniel Pinto IK Hero M35-39 1:35:58 6 103 Thomas Wikstøl Jaerson Svarstad IL Sykkel M30-34 1:36:59 7 123 Eirik Bakke Nes Sp.Kl. Sykkel M30-34 1:36:59 8 139 Oddvin Halvorsen Offigstad Lillehammer CK M40-44 1:37:00 9 150 Fredrik Nordlien Nes Sp.Kl. Sykkel M35-39 1:37:41 10 127 Tomas Moen Lillehammer CK M35-39 1:37:42

Dobling i kvinneklassen

I kvinneklassen som med 26 startende doblet deltakelsen fra i fjor, tok Ingrid Bøe Jacobsen fra Halden kommandoen fra første tråkk og økte jevnt og trutt til Ida Bøthun fra Nordlysbyen og Tone-Mette Tømte fra Eidsvoll som kom inn henholdsvis tre og fem minutter bak.

Ingrid Bøe Jacobsen (644) sammen med en stor herrepulje etter 10 km.

Ida Bøthun med god kontroll på 2. plassen.

Tone-Mette Tømte med god hjelp av tre mann i den siste stigningen opp til Storåsen.

Ti beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 644 Ingrid Bøe Jacobsen Halden CK K30-34 1:54:26 2 623 Ida Bøthun Nordlysbyen Sykkel K40-44 1:57:18 3 107 Tone-Mette Tømte Eidsvoll SK K20-24 1:59:17 4 550 Oda Elen Krågebakk Trondheim K25-29 2:00:16 5 540 Marit Fenstad SK Rye sykkel K55-59 2:03:15 6 595 Sidsel Nordhagen Lørenskog CK K50-54 2:05:06 7 591 Cathrine Andersen Odal SK K35-39 2:05:44 8 560 Anja Sveinbjørnsson Hustadvika sykkelklubb K35-39 2:08:32 9 506 Sissel Kulseth Østvold CK Elverum K55-59 2:08:32 10 593 Kristine Svendsen Steinkjer CK K45-49 2:08:32

I gravelklassen som i år bestod av 11 ryttere med fellesstart med MTB-klassene, var Sivert Fandrem fra Lillehammer best fra start til mål med 1:40:53, dagens 17. beste tid totalt.

Tre beste CX/Gravel menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 261 Sivert Fandrem Lillehammer CK Herrer 1:40:53 2 257 Colin Furmston Furnes Herrer 1:46:19 3 256 Ulrich Løkken Skrautvål IL Herrer 1:48:56

Startnr. 261 Sivert Fandrem i CX-klassen sammen med stor pulje i Kroksjølia.