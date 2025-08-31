 Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Annonse
Annonse
Annonse
Nyter å være edru: Før var det utenkelig for Mailinn å ha en dag uten alkohol. I dag gleder hun seg over hver dag som edru. (Foto: Marianne Røhme / Kondis © Kondis)
Annonse
Annonse

Totalkollaps ble redningen for Mailinn Melling Hamre

Da Mailinn Melling Hamre hadde drukket opp mot 36 halvlitere om dagen i flere år, orket ikke kroppen mer og brøt helt sammen. Hun fikk multiorgansvikt, havnet i respirator og ble lagt i koma.

Publisert | Oppdatert
Artikkelen fortsetter under annonsen


Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?
Få digital tilgang for kun 10 kroner.

Bli medlem her!


Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2025 eller ut 2026. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.

Logg inn som Kondismedlem:

Velg hvordan du vil logge inn. Har du fått ditt medlemsnummer kan du logge inn med medlemsnummeret og ditt postnummer: Har du ikke mottatt medlemsnummer enda? Logg inn med din ConnectID-bruker.

Del artikkelen

Siste medlemssaker

Caroline Nylund Øvsthus (til venstre) og Åse Sigrid Torp hånd i hånd mot mål på sin 10 km.

Se 130 bilder fra Budor Løpefest

Jan Tore Tellefsen ble en klar vinner av maraton. (Foto: Sylvain Cavatz)

Blodslit, kramper og svære glis på Hardangervidda Maraton

Sylvia Nordskar hoppende glad inn til 2. plass i Chamonix fredag kveld. (Foto: arrangøren)

Sylvia Nordskar i intens duell om seieren i CCC i UTMB-finalen

Merida eONE-SIXTY 7000: Med elsykkel kan du få moro, trening og transport i ett. (Foto: Merida)

Moro med fulldempet elsykkel

Hvilken superskomodell er best? Puma Fast-R Nitro Elite 3 eller Tracksmith Eliot Racer? (Foto: Puma/Tracksmith/Pixabay. Montasje: Bjørn Johannessen)

Superskoduell: Nye supersko fra Puma og Tracksmith

Denne gangen ble det en jevn duell mellom Even Veen Torkildsen og Markus Galleberg i Åsane Løpskarusell. (Alle foto: Arne Dag Myking)

Tett duell mellom Even og Markus i Åsane Løpskarusell

Å gå på ski er noe av det Anette Bøe fremdeles liker best. (Foto: privat)

Anette Bøe – rebellen som ble verdensmester

Premiepallen kvinner for 10 km i Arnaløpet: Bethine Riise Carlsen, Anine Dyrdal og Torunn Stavland Jensen. (Alle foto: Arne Dag Myking)

Disse jentene smadret løyperekorden i Arnaløpet

Annonse