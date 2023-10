Like før sesongstarten i Kaashagarunden i 2005 da Snøkuten fortsatt var helt i hundre (i antall aktive). (Foto: Finn Olsen)

Like sikkert som at gåsa flyr sørover kommer det også ei uro over snøkuterne i oktober. Når går første løpet, blir det kollisjoner med andre forpliktelser denne sesongen, er ektefellen klar for å lage middag én tirsdag i måneden, er all smerte div. steder i kroppen borte etc.?

Veldre Friidrett ønsker uansett tilstand og muligheter alle velkomne til sesongstart for løpskarusellen 17. oktober! Årets arrangement er nr. 45 i rekka. Kanskje finnes noen enda bedre, men mange er det ikke.

Trygt og uendret

Som vanlig er det start og innkomst fra Kirkekretsen skole i Byflaten, påmelding fra kl. 16.00, garderobemuligheter, kr. 100,- i deltakeravgift, løp med og uten tidtaking – kort sagt alt er som før. Det er liksom noe trygt med det uendrede i ei tid der det meste går i full fart med varierende kontroll.

En spesiell velkomst til alle nykommere! Dere som har tenkt på deltakelse og finner tid til å realisere tanken i år, eller dere som har stått over noen tiår, men får lyst til å rusle, gå, jogge eller løpe i frisk luft uansett vær mist en gang pr. måned slik som før. Til de som vil pålegge seg sjøl ei skikkelig treningsøkt: Det smeller til start i konkurranseklassen kl. 18.00. Vi sees i Byflaten 17. okt. fra kl. 16.00. Kontaktperson: Aud Jovall, mob. 99 64 97 99

Kunst i premie hvert 5. år

Snøkuten premierer alle som deltar på minst 4 av de 6 løpene. Tradisjonene tro blir det hvert 5 år lagt litt ekstra i jubileumspremiering som tidligere har et kunstnerisk preg. Premiene deles ut på avslutningskvelden etter løpet i mars. Det er også tilleggspremier til alle som fullfører karusellen for 5. gang, deretter 10 – 20 – 30 – 40 etc. ganger.

Det er aldri for sent å begynne, det er alltid for tidlig å slutte!

Marit Austerheim-trykket som 150 deltakere mottok etter 40-årsjubileét i Snøkuten for 5 år siden. (Foto: Rolf Bakken)

Kondis.no:

Terminliste sesongen 2023-24

Samleside for Snøkuten med alle reportasjer 2002 - 2022