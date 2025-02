Søndag ble denne vinterens 3. løp i Nidaros Vinterkarusell arrangert. Denne gangen innendørs i Ranheimshallen med 3000 m som lengste distanse. I tillegg var det 1000 m og 600 m for de yngste. Totalt var det ca. 100 deltakere.

På 3000 m gikk de to beste heatene på hallens eget elektroniske tidtakersystem for å få godkjente tider. I tillegg var det der krav til at skoreglene måtte oppfylles.

Banerekord, kretsrekord og aldersrekord

I dagens raskeste felt på 3000 m ble det etter spurtoppgjør seier til Kristoffer Sagli, Aure IL foran Magnus Øyen, Rindal IL. De fikk henholdsvis 7:55,36 og 7:55,54. For Øyen ga dette aldersrekord for gutter 18 år, mens Sagli satte banerekord og ble samtidig belønnet med en plass på det norske laget til Nordisk Landskamp som arrangeres i Finland 9. februar.

På 3. plass i Ranheimshallen kom Vegard Warnes, Svorkmo NOI på 7:58,89 (som med det satte klubbrekord), mens August Da Silva Sveen, Jorun IL satte ny kretsrekord med 8:01,31. På 5. plass kom Åsmund Sunde Førde, Jølster på 8:27,09.

Fartsholder Kjetil Brenno Gagnås gjorde en solid jobb og lå ved passering 2000 m litt foran skjemaet til 8 blank. 1000 m ble passert på 2:36, mens 2000 m ble passert på 5:15.

Forhåndsfavoritt Håkon Moe Berg valgte å bryte løpet.

I et mix-felt på 3000 m løp Maria Sagnes Wågan, Namdal IL inn til 9.57,30. Hun var eneste kvinne i feltet.

Øvrige resultater i Nidaros Vinterkarusell finner du lenger nede i denne artikkelen.

Start for dagens raskeste felt på 3000 m: Fra venstre: Kjetil Brenno Gagnås, Petter Rypdal, Håkon Moe Berg, Kristoffer Sagli, Vegard Warnes, August Da Silva Sveen, Magnus Øyen og Åsmund Sunde Førde. (Foto: Tor Jarle Bolme)

Resultater 3000 m Ranheimshallen 02.02.2025

Plass 3000m menn senior Fødselsår Klubb Tid 1 Kristoffer Sagli 2002 Aure IL 7:55.36 2 Magnus Øyen 2007 Rindal IL 7:55.54 3 Vegard Vesterhaug Warnes 2003 Svorkm NOI 7:58.89 4 August Da Silva Sveen 2004 Jotun IL 8:01.31 5 Åsmund Sunde Førde 2007 Jølster 8:27.09 Håkon Moe Berg 2006 Kykrsæterøra IL DNF Kjetil Brenno Gagnås 2000 Børsa IL DNF Petter Mekvik Rypdal 1993 Namdal Løpeklubb DNF Plass 3000m mix Fødselsår Klubb Tid 1 Sigurd Skogan Brensholm 2001 Ogndal IL 8:36.15 2 Henning Halvorsen Offigstad 1985 Bratsberg IL 8:56.17 3 Thomas Kjetland 1980 TOSK 9:10.08 1 Maria Sagnes Wågan 1992 Namdal IL 9:57.30

Magnus Øyen kom på 2. plass og satte aldersrekord for 18-åringer, mens Kristoffer Sagli vant løpet på ny banerekord. (Foto: Tor Jarle Bolme)

Øvrige deltakere i Nidaros Vinterkarusell

Klassevise resultater på EQtiming