I en nyhetssak på styrkeproven.no skriver Thomas Svane Jacobsen følgende om bakgrunnen for endringen:

"De siste årene har det vært en del utfordringer med å få godkjent arrangementet Styrkeprøven av vegmyndighetene. Det innebærer at vi som arrangør nå er en i en god arbeidsprosess med vegmyndighetene for å diskutere endringer i arrangementet. Disse endringene må antagelig til for at vi skal kunne få de nødvendige tillatelser til å arrangere. I løpet av november vil den formelle søknaden fra Styrkeprøven være sendt til vegmyndighetene for behandling."

Om den planlagte endringen av traseen, skriver han:

"Fra Trondheim følges samme trasé som i 2023 frem til Hjerkinn på Dovrefjell (ca. 167 km). Rett etter at veiens høyeste punkt over Dovrefjell er passert, skal deltakerne ta av E6 og følge fylkesvei 29 til Folldal (ca. 196 km). Etter Folldal skal deltakerne følge fylkesvei 27 i retning mot Atnsjøen og Enden. Ved Enden fortsetter turen over Venabygdsfjellet til Ringebu (ca. 281 km)."

Omleggingen vil ifølge Thomas Svane Jacobsen gjøre rittet noe mer utfordrende og krevende, men det vil gå på langt mindre trafikkerte veier, og strekningen fra Folldal til Ringebu vil by på mange flotte naturopplevelser.





I stedet for å følge E6 ned til Dombås og videre ned gjennom Gudbrandsdalen vil traseen dreie østover på Hjerkinn og møte Gudbrandsdalen først på Ringebu.



Andre sannsynlige endringer er at det blir slutt på lagkonkurransen, følgebiler og assistanse fra medhjelpere vil bli helt forbudt, og det vil også bli et nytt målområdet i Groruddalen i Oslo. Fra Lillehammer vil rittet gå på vestsiden av Mjøsa slik det sist gjorde i 2019. Kortversjonene Lillehammer – Oslo og Eidsvoll – Oslo vil bestå, mens Hamar – Oslo vil utgå. Lengdemessig vil rittene bli noe kortere og ha følgende løypelenger:

Trondheim – Oslo: 520 km

Lillehammer – Oslo: 179 km

Eidsvoll – Oslo: 61 km

Stadig skiftende pålegg fra veimyndighetene har gjort det utfordrende å arrangere det tradisjonsrike rittet, men forhåpentligvis vil klassikeren leve videre.





Utfordringen med å bruke sterkt trafikkerte veier er en av grunnene til at det trolig blir slutt på lagkonkkurransen i Styrkeprøven. (Foto: Kjell Vigestad)