Truls Klungland (26) vant kort løype, og Kondis tok en prat med ham etter målgang:

– Det var flatt og mye asfalt i dette løpet. For å vinne måtte man holde full spurt fra start til mål. Denne løypa var mye kortere enn de jeg pleier å trene i. Og løypa var rett og slett kort og brutal! sier Truls alvorlig og seriøst.

Truls synes det var litt for varmt under løpet, man vi kan jo ikke klage, for nå er vi bare i april, og vi kan vente varme sommerdager når de kommer.

Milslukeren startet klokken 17.00, barneløpet klokken 17.10 og kort løype klokken 17.30. Milslukeren var 6,5 km, barneløpet ei rundløype på ca. 500 meter, og kort løype var 4 km.

Det var barneløp og voksenløp på menyen, og vi tok en prat med ett barn, med tre øvrige deltakere og med arrangøren.

– Jeg synes at byen her er fin, og jeg liker meg her. Det er gøy når det er karneval i byen, og jeg liker meg godt i Tresse, sier Even og smiler.

– Jeg ønsker å løpe fort her i dag. Så jeg ønsker å slå mange, også min storesøster som også deltar, sier Even.

Even er her først og fremst for å delta, men han har et vinnerinstinkt også, og det er bra når mange barn er samlet til et løp i karusellen.

Roger Seterlien (46) Deltaker

– I dag løper jeg alene her. Men jeg prøver ellers å følge en rygg når jeg konkurrerer. Jeg er normalt med på fellesstarten, men jeg hadde en avtale i dag, så da måtte jeg gjøre noen andre valg enn hva jeg pleier, sier Roger.

– Det er 6 år siden sist jeg deltok i karusellen, og dette er det 1. Fvn-løpet (Fædrelandsvennen-løpet) noensinne. Jeg er godt kjent der løypa går, og det er koselig å løpe i byen, og det er flatt, så da kan jeg holde godt tempo, sier Roger videre.

Ingeborg Lund (49) og Unni Brekka Ugland (39).

– Det som skal til for å lage gode løp, er god stemning og mange løyper som er forskjellige fra hverandre. Dette er et lavterskeltilbud der alle kan delta, og man kan løpe både onsdag og torsdag, eller en av de dagene, sier duoen fornøyd.

– De som arrangerer karusellen gjør en kjempejobb. Og det kan gjøres noen forbedringer på nettsidene, hvor logikken og strukturen kan bedres. Så nettsidene må bygges logisk opp. Og så er det bra at tidtakingen virker hele torsdagen, og det gjør at vi ikke trenger å tenke på tiden, sier damene enda mer entusiastisk enn tidligere.

Så alle er blide på karusellen, og det gjelder disse frivillige og andre, og de gjør en kjempejobb, og damene er enige om at når de blir pensjonister, så skal de være med på å arrangere karusellen til glede og tilfredshet for så mange.

Anne Marie Telhaug Winsnes (48) Arrangør fra Fædrelandsvennen

– Det som venter oss her i dag, er sol og sommer, og smaken av det. Vi har samme vær i dag som i fjor, og man får oppleve både byen og Odderøya med å løpe dette løpet, sier Anne Marie og smiler fornøyd mens hun er glad.

– Det vi kan glede oss til i dag, er at vi kan løpe vårt eget tempo, og bevege oss, og det er bra for folkehelsa. Og så kan vi se på den fine byen og den fine naturen. Og vi må være takknemlige for at solen skinner. Det er mange løpeglade folk her, og de er positive og blide, sier Anne Marie videre.

Det var mange løpeglade kristiansandere her i dag. Det er gøy å jobbe med Bedriftsidretten, og det er mange frivillige som arrangerer. Man løper gjennom sentrum og opp til Odderøya og tilbake. Og så får barnene sett en del av sentrum, og alle for ei T-skjorte som markerer at vedkommende har deltatt på løpet.

