Årets kjappeste julestakere, Trygve Toskedal Larsen og Lene Ådlandsvik, ønsker god jul etter en god stakeøkt rett før julefreden senker seg.

For 6. året på rad var det mulighet for å teste skiformen i et uhøytidelig testrenn før turrenn-sesongen med startnummer drar i gang for alvor med Romjulsrennet og Budorrennet de kommende helgene. I år var førjulstradisjonen til de fire karene i Team 55+ tilbake på Strandbygda Skistadion. Pga. snøforholdene ble tidligløypa i Løvbergsmorunden benyttet. Med en ekstra sløyfe rundt stadion ble det gått en løype på 4,4 km maks. fire ganger på til sammen 17,6 km. Med bare 30 høydemeter pr. rund var det staking som gjaldt for de fleste selv om det vesle laget med tørr nysnø dagene i forveien gjorde føret trått i 10-12 minusgrader.

Sterk staker

Trygve Toskedal Larsen representerer Trysil IL men bor i nabolaget og benytter løypa daglig i sin satsing som en del av para-landslaget i langrenn. Ingen greide å følge den ungdommelige 51-åringen fra start, og ledelsen økte jevnt og trutt på de fire rundene til drøye minuttet. Nærmest kom den tidligere skiskytteren Lene Ådlandsvik fra Sørskogbygda som faktisk ble første kvinnelige deltaker etter 6 år med Julestaken. Rune Gilde som har flere stakerunder enn de fleste i løypa i nabolaget, tok 3. plassen snaut tre minutter bak.

Det ble også utlyst null-løp i årets Julestak hvor poenget er å gjennomføre med minst mulig differanse i rundetidene. Også her var Trygve på topp sammen med Rune som begge gikk opp 42 sekunder fra åpningsrunden. På tre runder var Finn Westgaard best og bare 24 sekunder unna å gjennomføre et prefekt 0-løp.

Trygve Toskedal Larsen med en tidlig ledelse.

Lene Ådlandsvik ser ikke bort fra at det kan bli flere turrenn utover vinteren.

Stakespesialist Rune Gilde i farta i "egen hage".

Regjerende vinner av Julestaken, Jørgen Stensløkken, har slitt med sykdom og nøyde seg med to runder lille juleaften.

Trysil-Knut-general Ingar Kristiansen tok turen fra Søre Osen for å få seg en gjennomkjøring. Om fem uker er vi klare for hardere tak i Trysil-Knut-rennet i sørenden av Osensjøen.

Amund Sigstad stilte med antrekk en julestaker verdig.

Arrangør Rolf Bakken fikk seg vinterens første kvalitetsøkt på ski.

Erlend Olsen i Søre Osen-farger tok Julestaken med festesmurning.

Jarle Busterud gikk rett på skisesongen etter sitt rekordløp i Bislett 24- timers for fire uker siden.

Klassikeren Finn Westgård mot mål etter sine tre meget jevne runder.

To nisser som deler ut gaver til kondisjonerte elverumsinger hele året: Amund Sigstad (til venstre) og Rolf Bakken har sammen stelt i stand mye moro for likesinnede med sine utallige Tour de Ski- og Kondis-arrangementer.

Resultater Julestaken 23.12.2023: 4. runder: Nr. Navn 1.runde 2.runde 3.runde 4.runde Totalt Diff 1 Trygve Toskedal Larsen 14:03 14:33 14:45 14:41 0:58:02 00:42 2 Lene Ådlandsvik 14:23 14:45 14:57 15:10 0:59:15 00:47 3 Jan Rune Gilde 15:03 15:30 15:44 15:45 1:02:02 00:42 4 Ingar Kristiansen 15:16 15:38 16:05 16:06 1:03:05 00:50 5 Amund Sigstad 15:17 15:48 16:10 16:16 1:03:31 00:59 6 Rolf Bakken 16:49 17:32 17:48 18:08 1:10:17 01:19 7 Erlend Olsen 17:43 19:23 19:41 20:15 1:17:02 02:19 3. runder 1 Jarle Busterud 18:57 19:39 20:10 0:58:46 01:13 2 Finn Westgaard 23:56 24:10 23:46 1:11:52 00:24 2. runder: 1 Jørgen Stensløkken 14:59 0:16:00 0:30:59 01:01

