Trym Fjøsne-Hexeberg førte an de første 800 meterne som gikk på 2:17 i MU23-finalen bestående av fire mann. Passering 1200 m gikk på 3:08 før Verdals Sigurd Egeland Valset utfordret lederen med en kraftig fartsøkning på nest siste langside. På oppløpet måtte Verdal-løperen innse at Ull/Kisas mann var drøye sekundet for dagen med 4:03:21. Bronsen gikk til Johannes Dalland fra IL i BUL.

Et samlet felt. (Foto: Arne Dag Myking)

Det ringes, fortsatt med Trym Fjøsne-Hexeberg i tet. (Foto: Arne Dag Myking)

Trym Fjøsne-Hexeberg holder unna til gull. (Foto: Arne Dag Myking)

Sigurd Egeland Valseth inn til sølv. (Foto: Aren Dag Myking)

Pos St.nr Navn Cat Klubb Tid Note 1 393 Trym FJØSNE-HEXEBERG U23M ULLK 4:03.19 2 427 Sigurd Egeland VALSETH U23M VERD 4:04.47 3 147 Johannes DALLAND U23M BUL 4:07.22 4 279 Martin Ukkelberg SLØGEDAL U23M SAND 4:20.04