Trym Fjøsne-Hexeberg førte an de første 800 meterne som gikk på 2:17 i MU23-finalen bestående av fire mann. Passering 1200 m gikk på 3:08 før Verdals Sigurd Egeland Valset utfordret lederen med en kraftig fartsøkning på nest siste langside. På oppløpet måtte Verdal-løperen innse at Ull/Kisas mann var drøye sekundet for dagen med 4:03:21. Bronsen gikk til Johannes Dalland fra IL i BUL. 

Et samlet felt. (Foto: Arne Dag Myking)
Det ringes, fortsatt med Trym Fjøsne-Hexeberg i tet. (Foto: Arne Dag Myking)
Trym Fjøsne-Hexeberg holder unna til gull. (Foto: Arne Dag Myking)
Sigurd Egeland Valseth inn til sølv.  (Foto: Aren Dag Myking) 
PosSt.nrNavnCatKlubbTidNote
1393Trym FJØSNE-HEXEBERGU23MULLK4:03.19 
2427Sigurd Egeland VALSETHU23MVERD4:04.47 
3147Johannes DALLANDU23MBUL4:07.22 
4279Martin Ukkelberg SLØGEDALU23MSAND4:20.04 

Alle resultater junior-NM 2025