Trym Fjøsne-Hexberg vant 1500 m i MU23 fra front
Ullensaker/Kisa-løperen Trym Fjøsne-Hexeberg tok regien fra start på 1500 meteren i MU23-klassen og ble belønnet med NM-gull.
Trym Fjøsne-Hexeberg førte an de første 800 meterne som gikk på 2:17 i MU23-finalen bestående av fire mann. Passering 1200 m gikk på 3:08 før Verdals Sigurd Egeland Valset utfordret lederen med en kraftig fartsøkning på nest siste langside. På oppløpet måtte Verdal-løperen innse at Ull/Kisas mann var drøye sekundet for dagen med 4:03:21. Bronsen gikk til Johannes Dalland fra IL i BUL.
|Pos
|St.nr
|Navn
|Cat
|Klubb
|Tid
|Note
|1
|393
|Trym FJØSNE-HEXEBERG
|U23M
|ULLK
|4:03.19
|2
|427
|Sigurd Egeland VALSETH
|U23M
|VERD
|4:04.47
|3
|147
|Johannes DALLAND
|U23M
|BUL
|4:07.22
|4
|279
|Martin Ukkelberg SLØGEDAL
|U23M
|SAND
|4:20.04
Siste medlemssaker
Annonse