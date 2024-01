Søre Osen Idrettslag har lagt ned mange dugnadstimer og penger i løypetraséen for å skape best mulig skiløyper. Det er kjøpt inn ny løypemaskin med støtte fra Raskifte-fondet som gjør at arrangørene nå kan garantere tidenes skiløyper for alle som deltar i det tradisjonsrike rennet i år.

Fra TK-løypa i romjula preparert med nyanskaffet løypemaskin. (Arrangørfoto)

Etter korona-avlysningen i 2021 kunne Søre Osen IL endelig arrangere sitt 60. årsjubileum for TK-rennet i 2022 under krevende forhold for 200 deltagere i reservetraséen på Flishøgda. Fjorårets avlysning pga. manglende påmeldinger skyldtes nok i stor grad en uheldig endring av den faste renndatoen til en måned senere da det var langt større konkurranse om deltakerne. Både deltakerrekorden og løyperekordene ble satt i den 59. utgaven som gikk inn i historien som tidenes Trysil-Knut renn i 2020.

Det er pengepremier på henholdsvis 3000, 2000 og 1000 kr til de tre beste damer og herrer og 1/3 premiering i alle klasser.

Trysil-Knut rennet er som tidligere seedingsrenn til Birkebeinerrennet og Vasaloppet.

Målgangen ved Søre Osen samfunnshus etter en liten kneik på de siste meterne. (Foto: Rolf Bakken)

Terrengsykkelpodden med sør-osingene Ingar Kristiansen og Erlend Olsen følger denne vinteren turrennene i Innlandet og har allerede hatt flere episoder med høyaktuelt stoff for turrenn-interessert og vil også komme med stoff sitt “eget” renn, Trysil-Knut rennet.

