Ove Stengrundet er klar for å yte og nyte i Trysil Skimaraton for 22. gang. Her fra rennet i 2022. (Foto: Vigdis Jensen)

Trysil Skimaraton ble arrangert første gang i 2000, og med koronapause i 2021 blir det kommende lørdag 24. gang Østby IL tar i mot turløpere fra fjern og nær til vinterens høydepunkt i bygda øst i Trysil.

Aldri før har lista over gode grunner til å ta turen til Østby vært lenger. Legg merke til at fristen for forhåndspåmelding går ut i kveld, onsdag 14. 02 kl. 23:59:59. (Med mulighet for etteranmelding til forhøyet pris helt fram til rennstart.)

Masse snø, glimrende forhold og lovende værmelding!

Seedingsrenn til Birken og Vasaloppet

Siste renn i Skiplukkern Langløpscup Innlandet

Utgjør Trysil-dobbelen sammen med Trysilmila

Ski Classics Challenger

Sparebank1 Østlandet-sprinten for barna

KM langdistanse for Hedmark Skikrets

Helmaraton og halvmaraton med og uten tidtaking

Det er masse snø og ypperlige forhold i hele løypetraseen, og alt ligger til rette for en flott dag i skisporet på lørdag. Det ser ut til å bli bra vær på renndagen med noen få minusgrader og lite vind. Et snøfall er ventet dagen før rennet og konkurransesporene vil bli kjørt fredag kveld eller natt til lørdag etter snøen har gitt seg, gitt at værprognosene slår til.

Langløpsfinale