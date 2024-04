Herreklassen: Blir det ny seier for Amanel Petros?

Amanel Petros, som har satt nasjonal rekord med 2:04:58, er den sjette raskeste europeiske maratonløperen gjennom tidene. Mayer er nummer to på startlisten med sin personbeste på 2:23:47. Sharon Cherop fra Kenya, tidligere vinner av Boston Maraton med en personlig rekord på 2:22:28, anses som en outsider. Det vil være en overraskelse om hun kan klare en tilsvarende god tid nåsom hun har rundet 40 år.

Arrangøren har så langt registrert over 25000 deltakere til søndagens arrangement, hvorav nesten 4000 vil løpe den klassiske distansen. Løpet har World Athletics-status samtidig som det er et tysk mesterskap.

Amanal Petros skal prøve å forsvare fjorårets seier og sin egen løyperekord som lyder 2.07.02. Siden den gang har han forbedret sin tyske rekord betydelig med tiden han klarte under Berlin maraton (2.04.58) i fjor høst.

- Jeg har trent i Kenya for dette løpet siden januar, sa Petros under fredagens pressekonferanse.

- Målet mitt er å forbedre min egen løyperekord med kanskje 30 til 40 sekunder. Temperaturen ser ut til å bli fin. Jeg håper bare vinden ikke blir et problem, fortsatte han.

Elitekoordinator Philipp Kopp forventer at kenyanske løpere som Amos Mitei, Edwin Kimutai og debutanten Boaz Kipkemei vil holde følge med tetgruppen som sikter mot en sluttid på 2:06:30.

En annen gruppe vil sikte seg inn på den olympiske kvalifiseringstiden på 2:08:10. Samuel Tesfamariam fra Sverige og Polat Arikan fra Tyrkia håper nok å sikre sin billett til Paris i den relativt raske Hannover-løypa.



Navn Nasjon PB Amanal Petros GER 02:04:58 Samuel Tesfamariam SWE 02:06:53 Amos Mitei KEN 02:07:28 Polat Arikan TUR 02:08:14 Edwin Kimutai KEN 02:08:15 Victor Kiplimo KEN 02:10:56 Hammington Cherop KEN 02:10:58 Remigijus Kancys LTU 02:12:50 Boaz Kipkemei KEN Debut

Kvinneklassen: Dominika Mayer får favorittstempelet

Kenyanske Sharon Cherop har satt seg mål om en god tid, til tross for at hun har rundet 40 år. Det er over ti år siden hun var blant verdens ledende maratonløpere. I fjor vant hun Milan Maraton og ble nummer to i Buenos Aires med tiden 2:24:56.

Tyske Domenika Mayer virker å være klar for å sette tempo, til tross for en fotskade hun pådro seg under fjorårets Berlin Maraton. Siden hun kom tilbake i trening i januar, har hun allerede satt personlige rekorder på 10 km (32.10) og halvmaraton (1.09.46).

- Jeg gleder meg til å løpe et maraton uten press. Jeg trenger ikke å jage kvalifiseringstid, og jeg har ingenting å bevise, sier Mayer, som overraskende vant sitt debutmaraton her i Hannover for to år siden (2.26.50).

- Å returnere til Hannover gir meg en veldig god følelse før løpet. Jeg vet at løypen er rask, fortsetter hun.



Hennes absolutte mål er å slå løyperekorden på 2:25:45, som ble satt av Kroatias Matea Parlov Kostro i fjor.

Flere kvinnelige løpere vil prøve å kvalifisere seg til OL. Sardana Trofimova fra Kirgisistan og Viktoriia Kaliuzhna fra Ukraina, med personlige rekorder på henholdsvis 2:24:38 og 2:27:05, er blant dem som sikter mot Paris i august.



Navn Nasjon PB Sharon Cherop KEN 02:22:28 Domenika Mayer GER 02:23:47 Sardana Trofimova KGZ 02:24:38 Viktoriia Kaliuzhna UKR 02:27:05 Yevheniia Prokofieva UKR 02:28:06 Nora Szabo HUN 02:28:25 Failuna Matanga TAN 02:28:57 Serser Alice Milgo KEN 02:30:35 Lilian Jebitok KEN 02:31:31 Juliette Thomas BEL Debut Winnie Jebet KEN Debut



Det ser ikke ut til at Hannover maraton har tiltrukket seg mange norske løpere. Piet Dyrøy står som norsk deltaker, bosatt i Hannover.