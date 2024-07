- Jeg løp for gull, men medalje er bra. Toppformen er der, men i dag var det dette jeg var god for, sier Wilma som fikk det tøft på siste oppløpsside. To engelske jenter kom foran Wilma med 4.13 og 4.14. Jenta fra Ull/Kisa kom inn på 4.16,45. Fem sekunder bak pers.

Wilma gikk i tet etter førsterunden.

- I etterkant tenker jeg at det kanskje ikke var så lurt. Hadde gullvinneren gått i tet, og jeg fått den samme ryggen kunne kanskje plassene i mål vært byttet om. Men i dag var hun best slik dette utviklet seg, konstaterer Wilma.

Finalen ble utsatt i 20 minutter.

- Jeg satte ikke pris på det, men det var likt for alle, sier Wilma.

Talentet fra Ull/Kisa trakk seg fra 800 meteren. Wilma har årsbeste i Europa dette året både på 1500 (4.11) og 3000 (9.14) meter i denne klassen. På 800 ville hun vært klar finalekandidat. Wilma var med sine 4.11 favoritt foran finalen på 1500. De neste på listene hadde 4.13 og 4.17.

- Mesterskapsløping blir noe annet enn tider oppnådd med hare og et samarbeidsvillig felt, understreker hun. Wilma presiserer at de to like bak henne på listene virket pigge i forsøket på torsdag.



Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson lå helt framme gjennom hele løpet (Foto: Vestpress)

Wilma er fra Borgen like ved Jessheim. Hun stod over hoved-NM for å prikke formen hundre posent til EM. Hun har også vært på høydeopphold i Sveits denne våren for å stå best mulig rustet til årets mesterskapssesong.

- Det kan virke som om jeg har truffet med opplegget, sier hun.

Wilma har også årsbeste i Europa på 3000 meter med 9.14 fra i vinter. Øvelsen ble vunnet i Slovakia med 9.21.

- Tider her er ikke direkte sammenlignbare. Men det hadde nok vært lettere å vinne 3000 meteren her nede enn 1500. Det er jeg helt sikker på, men det valget var mitt, understreker Wilma som presiserer at hun mer enn gjerne ville løpt den lengste øvelsen i EM. Forbundet praktiserer at løperne må velge en distanse om de har flere krav. To norske jenter var kvalifisert på 3000 meter, og de gikk da foran Wilma som valgte 1500.

- Jeg var aldri i tvil her. Jeg stusset faktisk mer på om jeg skulle ta 800 meter også når jeg først var her nede. Her valgte jeg det sikre, og fredag morgen trakk jeg meg, sier Wilma. Hun løp tilsvarene mesterskap i Slovenia for et år tilbake. Da ble jenta fra Ull/Kisa rundt nummer ti på 1500.

- Den gang var jeg syk like inn til mesterskapsstart, understreker hun.



Flott fremgang

Wilma har best tid i Europa i år både på 1500 og 3000 meter. Hun har denne sesongen senket sin pers på 1500 meter med 14 sekunder til 4.11. På 800 meter har hun senket sin bestetid med fem sekunder til 2.07,20. På 3000 har hun senket sin pers med 25 sekunder.

Jenta fra Ull/kisa er spesielt fornøyd med den veldige fremgangen på 1500 meter i sommer. Da hun satte persen på Jessheim i vår lå hun an til en sluttid på 4.15. En fantastisk sisterunde ga en soleklar pers.

- Wilma sine perser er gode, men jeg tror hun kan senke dem ytterligere utover høsten om ting sitter. Hun har også utviklet spurtegenskaper denne sesongen, sier trener Borgen.

- Jeg var påmeldt på 800 fredag, men tre løp på distansen før søndagens finale på 1500 meter ville trolig ikke vært noen ideell oppladning, sier Wilma som her var ranket 12. Hun hadde klart hatt potensial til en finale.



Mesterskapssesongen starter

Wilma er fast bestemt på å reise til junior-NM i Bodø. Hun har også et ønske om juniornordisk helgen etter.

- Mesterskapssesongen på bane avsluttes med UM tidlig i september. I utgangspunkter vil jeg delta på alt. Mest usikkert er faktisk nordisk. Da har vi stevne på Jessheim med et godt felt på 3000. Her kan det være gode muligheter for å perse skikkelig, understreker Borgen-jenta.

Landslagstrener og Ull/Kisa sjef Hans Jørgen Borgen understreker at klubbens utøvere helt styrer sitt eget opplegg med konkurranser og mesterskap.

- Det er uten tvil den beste måten å gjøre dette på. Vi reiser til Bodø med oppunder 20 deltakere, understreker han.