Ulriken er det høyeste av byfjellene rundt Bergen, så det er selvsagt at det skal ha sitt eget motbakkeløp. Men da det ble bygget sherpa-trapper til toppen for noen år siden ble det åpnet opp for flere ulike løp og traseer. De to siste årene har dette vært ett løp, men med tre ulike løyper.

Lørdag 24. mai går årets Ulriken Opp

Her er de tre ulike hovedkategoriene/distansene:

Grieg Oppstemten Opp

som er en konkurranseklasse, (enkeltstarter) fra nedre stasjon Ulriksbanen).

Motbakkeløp fra Ulriksbanen nedre stasjon, opp "Oppstemten" til Ulriken. Distanse 2 km

Montana Classic

(start fra Montana) som har en Mosjonsklasse med tid, og en trimklasse uten tidtaking. I Mosjonsklassen registreres sluttid, – resultater sorteres etter beste tider i hhv Menn og Kvinner. I tillegg er det også mulig å stille i TRIM uten tidtaking.

Distanse er 1.6 km

Drevelin Stormfuglen Trail

er et løp på sti, skog og fjell (forbi Perabu, Baunehytten og Stormfuglen og videre mål på Ulriken). Konkuranseklasser

Distanse 5.4 km

CaniCross

I tillegg vil det også i 2025 bli arrangert "CaniCross" (hund med fører). Begrenset antall plasser (max 20). Interesserte kan ta kontakt med beatevr@me.com for mer informasjon (Bergen trekkhundklubb)

Alle distanser har målgang på samme sted - Ulrikstoppen (under masten)

Det har nå passert 300 påmeldte til Ulriken Opp, men her er plass til flere.

