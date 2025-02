Ultraløping er i vinden som aldri før, med svært stor vekst i Norge - som ellers i verden. Etter rekorddeltakelse i norske ultraløp i 2023 økte det med ytterligere 37,6% i 2024 til langt over 7000 starter. Det som bremser veksten er at svært mange av løpene blir tidlig sluttsolgt - f.eks. i år der 18 av 2025-løpene allerede er utsolgt. Les mer i denne oversikten som oppdateres regelmessig på kondis.no: Norske ultraløp 2025; løpsliste, påmeldingsstatus og statistikk

Norske prestasjoner i ultraløp kan dere følge på www.kondis.no/ultra gjennom hele året. Det inkluderer også terrengultraløp som er løpstypen det er flest av. På kondis.no finner dere også link til øvrig ultraløpstatistikk.



Kondis og kondis.no bidrar med masse løpsstatistikk hvert år, ikke minst Kondis' statistikkbilag (løp 3 km til maraton) som kommer i postkassa i disse dager sammen med papirutgaven 1-2025. Der rakk vi ikke å få med ultraløpsåret 2024, men det kan vi presentere her og nå i stedet.

Ultraløp – 50 km, 100 km, 6-timers og 24-timers

Ultraløpsåret 2024 – enorm deltakerøkning i norske løp

Deltakelse i norske ultraløp var rekordhøyt i 2023 med 5 565 startende, og i 2024 økte dette tallet til 7 659, en vekst på hele 37,6%. Det ble arrangert 97 norske ultraløp i 2024, 14 flere enn i 2023.



I statistikkoversikten her tar vi for oss mesterskapsdistansene 50 kilometer, 100 kilometer og 24-timersløp i tillegg til 6-timersløp. Dette er konkurranser som løpes på bane eller i flate løyper og der resultatene er sammenlignbare. Resultatene gjelder norske løpere enten resultatet er oppnådd i Norge eller internasjonalt.



Ingrid Lid var nær den norske rekorden på 100 km i NM. (Foto: Arne Dag Myking)

Ingrid Lid nær norsk rekord på 100 km

100 kilometer er den klassiske mesterskapsdistansen, og i 2024 var det både NM og VM på distansen.



På kvinnesiden fikk vi det sterkeste resultater i 2023 i NM der Ingrid Lid vant på 7:45:10, mindre enn to minutter bak Margrethe Løgavlens norske rekord fra 2008.



Ida Slorafoss imponerte i VM i indiske Bengaluru der hun under varme og vanskelige forhold debuterte på VM 100 km med en solid 22. plass i et løp der de andre norske deltakerne brøt løpet.



Ebrahim Abdulaziz var raskest av herreløperne, med 7:01:48 da han vant NM foran Bjørn Tore Taranger som løp på 7:05:42. Ingen av herreløperne klarte å kvalifisere seg til VM.

100 km: Menn under 9:00 Kvinner under 10:00 2018 4 3 2019 5 1 2020 0 0 2021 3 1 2022 5 3 2023 4 3 2024 9 4



Norske bestenoteringer:

Kvinner: 81,892 km Margrethe Løgavlen, Tønsberg FIK, Eidsvoll 2009

Menn: 88,826 Didrik Hermansen, Romerike Ultraløperklubb, Bergen 2016

De beste i 2024:

Kvinner: 1 7:45:10 Ingrid Lid BFG Bergen Løpeklubb 33 Bergen NM 2 8:20:54 Ida Tidemann Slorafoss Romerike Ultraløperklubb 36 Bengaluru VM (IND) 3 9:23:38 Anne Luksengard Mjelva Hell Ultraløperklubb 35 Bergen NM Menn: 1 7:01:48 Ebrahim Abdulaziz Strindheim IL 46 Bergen NM 2 7:05:42 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen Løpeklubb 45 Bergen NM 3 7:52:45 Ramn Erstad BFG Bergen Løpeklubb 31 Bergen NM 4 8:16:59 Christian Lothe Bækkelagets SK 24 Bergen NM 5 8:19:45 Erik Nilsen Onarheim Stoerd IL 29 Bergen NM 6 8:33:36 David Wroldsen Torvastad 24 Bergen NM 7 8:47:48 Janis Resnis Vestby 41 Perseløpet Ultra 8 8:48:20 Geir Nygård Førde 56 Bergen NM 9 8:55:04 Terje Sandness Bodø Bauta Løpeklubb 60 Bergen NM



Ida Slorafoss løp en stert 50 km i Perseløpet i oppkjøringen til VM 100 km der hun ble nr 22. Bildet er fra VM i indiske Bangalore. (Foto: Ultraløpsutvalget)

Terrengultra dominerte på 50 km i 2024

I 2024 ble det ikke arrangert 50 km innendørs på Bislett, og dermed var det mest terrengultra som ble registrert på denne distansen. (I 2025 er Bislett 50k tilbake igjen)



Best tid i kvinneklassen fikk vi av Ida Slorafoss (3:42:20) etter seier på Perseløpet i oppkjøringen til VM 100 km. Det gir en 5. plass på adelskalenderen for kvinner.



Blant herrene løp Simen Østensen på imponerende 3:21:58 i terrengultraløpet EcoTrail 50 km.

50 km: Menn under 3:30 Kvinner under 4:00 2018 4 3 2019 7 7 2020 7 4 2021 4 0 2022 7 0 2023 14 4 2024 1 2

Norske bestenoteringer:

Kvinner: 3:34:20 Rita Nordsveen, FIK Orion, Bislett 2017 (i)

Menn: 2:48:48 Ebrahim Abdulaziz,Strindheim IL. Bislett 50K 2023



De beste i 2024:

Kvinner: 1 3:42:20 Ida Tidemann Slorafoss Romerike Ultraløperklubb 36 Perseløpet 2 2 3:52:15 Sandra Sorkajaervi 36 Perseløpet 2 3 4:01:55 Stine Holager SK Vidar 35 Eco Trail Oslo Menn: 1 3:21:58 Simen Østensen Frogner Runners 40 Eco Trail Oslo 2 3:35:11 Pål Harboe Casual Running 30 Perseløpet 3 3:48:06 Jørgen Hågensen TeamX 28 H3 Hamar Løpsfestival 4 3:50:21 Steffen Brufladt Romerike Ultraløperklubb 32 Eco Trail Oslo 5 3:51:01 Espen Dommersnes Romerike Ultraløperklubb 30 Jar Høstultra



Håkon Urdal perset og vant Ringerike 6-timers med solide 82,378 km. (Arrangørfoto)

Ida Slorafoss og Håkon Urdal med sterke 6-timersløp

6-timersløp var den mest populære ultraløpsdistansen de årene ultraløping tok av for alvor i Norge. Etter en del år med lavere oppslutning er interessen i ferd med å øke igjen for 6-timersløp, som regnes for den snilleste inngangen til å bli ultraløper i tillegg til Backyard Ultra.



Ida Slorafoss løp 77,043 i Skövde, en distanse bare overgått av Margrethe Løgavlen (2009) og Anne Jorun Hovde (2011). Ida hadde også årets nest beste resultat da hun løp 75,914 km i Ringerike 6-timers.



I herreklassen var det Håkon Urdal som løp lengst med 82,378 km, hans andre løp over 80 km og ny pers.

6-timers: Menn over 70 km Kvinner over 60 km 2018 5 5 2019 2 10 2020 6 15 2021 7 14 2022 9 10 2023 1 9 2024 2 8

Norske bestenoteringer:

Kvinner: 81,892 km Margrethe Løgavlen, Tønsberg FIK, Eidsvoll 2009

Menn: 88,826 Didrik Hermansen, Romerike Ultraløperklubb, Bergen 2016

De beste i 2024:

Kvinner: 1 77,043 Ida Tidemann Slorafoss Romerike Ultraløperklubb 36 Skövde 2 75,186 Line Caliskaner Romerike Ultraløperklubb 52 Kranj 3 69,056 Kristin Solbakken 33 Hell Løpefestival 4 62,249 Siri Klevset 49 Hell Løpefestival 5 61,141 Marianne Ramberg Årdalen Gjerpen Idrettsforening 51 Ringerike 6-timers 6 60,999 Hilde Johansen Romerike Ultraløperklubb 51 Ringerike 6-timers 7 60,540 Marthe Svendsen Aune 41 Lierskogen 8 60,373 Nora Stubbe 22 Hell Løpefestival Menn: 1 82,378 Håkon Urdal Rygge IL 44 Ringerike 6-timers 2 71,354 Magnus Thorud Romerike Ultraløperklubb 38 Lierskogen 3 69,650 Terje Sandness 60 Albertslund 4 69,440 Dag Arnar Bern SK Kraft 56 Lierskogen





Simen Holvik løper i mål som vinner i et kaldt og vått 24-timersløp i Torino. (Privat foto)

Mange gode resultater i mesterskapsfri sesong på 24-timers

I en mesterskapsfri sesong fikk vi likevel mange gode norske resultater på 24-timers løp. Bislett 24-timers innendørs i november dominerer lista over de beste resultatene, men de aller beste resultatene for både kvinner og menn fikk vi i Torino til tross for sammenhengende regn og bare noen få plussgrader.



Line Caliscaner – som måtte bryte fjorårets VM etter en «rakettstart» - fikk en liten revansj ved å toppe lista i år med 228,003 km i Torino. Imponerende var det også med 29 år gamle Caroline Nome som vant Bislett 24-timers som den yngste løperen noen gang, og med det suverent beste resultatet av en norsk løper under 35 år noensinne.



Simen Holvik topper lista for herrene, også han etter å ha vunnet i Torino (246,435 km). På Bislett 24-timers fikk vi tidenes yngste vinner i herreklassen da Iver Anton Kronstad vant med 235,525 km.

24-timers: Menn over 200 km Kvinner over 170 km 2018 7 9 2019 9 10 2020 4 8 2021 7 16 2022 5 10 2023 10 12 2024 12 13

Norske bestenoteringer:

Kvinner: 261,170 km Therese Falk, Hareid IL, Bislett 24-timers 2021 (Europeisk bestenotering)

Menn: 264,887 km Allan Hovda, Equinor BIL, Bislett 24-timers 2021

De beste i 2024: