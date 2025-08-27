 

(Video: Hilde Hagevik Odde)

Det var nye navn på toppen av listene denne gangen da noen av de faste karusell-løperne nok stod over for å lade batteriene til høstens mange høydepunkter både lokalt og nasjonalt. Andreas Jacobsen var med 14:12 raskest i den 3,3 km lange terrengløypa med trioen Peder Korsbøen, Tor Kristian Hansen og Preben Haugen under halvminuttet bak. 

Starten har gått så støvskyen står bak vinneren Anders Jacobsen (35) og treeren, Tor Kristian Hansen (508). (Foto: Elin Simensen)

I kvinneklassen var datter Anna Bårdseng først i mål på tiden 16:51 fulgt av mor Lene Andreassen Bårdseng og Bente Storvik. 

Anna Bårdseng spurter side om side med Johannes Riise. (Foto: Hilde Hagevik Odde)
Bedriftsidretten hadde Stange kommune som medarrangør på tirsdagens løp, og Elin Simensen vartet opp med hjemmelagde kanelsnurrer etter løpet. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Neste løp i Hamarkarusellen er Arribatecmila i Furuberget på 9,3 km. Løpet går tirsdag 9. september. Artibatec har hatt en egen løpegruppe for begynnere i vår og sommer som har fullføring av dette løpet som mål. Der blir det et par ekstra uttrekks-premier og en ny mulighet til å teste formen i et realt terrengløp.

Resultater:

Menn:

PlassStartnr.NavnKlubbKlasseTid
135Andreas JacobsenLajeM30-390:14:12
2509Peder KorsbøenMjøsa KlatresenterM30-390:14:31
3508Tor Kristian HansenNybygda FotballM30-390:14:36
4505Preben HaugenOttestad ILM40-490:14:37
5513Henrik NordsethOttestadM20-290:15:13
6516Christian NilsenSI AktivM30-390:15:23
7504Truls Erik HolterBDOM30-390:15:46
8347Sindre BårdsengVang SkiløperforeningM50-590:16:37
9272Vemund NordhagenOttestad ILM1-150:16:46
10503Johannes RiiseHamarM1-150:16:50
1195Lars Geitz GalåsenIlseng ILM30-390:16:51
12512Bjørn NessjøenOttestadM30-390:17:04
1393Jim Harald OlsbySI Aktiv E-H / OILM30-390:17:13
1427Tore Vegard SørumOttestadM50-590:17:34
15502Stian ØveråsenMoelvM40-490:17:45
16507Leo Nathaniel HaugenOttestad ILM1-150:17:54
1736Odd Perry SøvikHamarM60-690:18:32
1834Hans Øyvind StaiRVT BedriftsidrettslagM30-390:18:32
19510Alexander ØstbyOttestadM30-390:18:55
20506Oliver Morten HaugenOttestad ILM1-150:37:10
      

Kvinner:

1342Anna BårdsengVang SkiløperforeningK20-290:16:51
2162Lene Andreassen BårdsengVang SkiløperforeningK50-590:18:39
3511Bente StorvikOttestadK50-590:19:51
4515Charlotte Sortungstad MikkelsenVallsetK30-390:21:10
5514Sølvi GundersenStangeK40-490:22:15
6180Linda ØritslandOttestadK30-390:22:22
      

Trim menn:

042Knut Einar NORDHAGENOttestad ILTrim0:00:00

Resultater klassevis på EQ-Timing

Hamarkarusellens nettsider     
Hamarkarusellens facebookside     
Samleside for Hamarkarusellen