Unge gutter og nye vinnere i Hamarkarusellen
Det var tørt og fint på stiene i Hobergskogen i Ottestad da årets 7. løp i Hamarkarusellen gikk fra Hoberg skole tirsdag. Her fikk 27 løpere testet oppmerksomheten mellom røtter og steiner.
(Video: Hilde Hagevik Odde)
Det var nye navn på toppen av listene denne gangen da noen av de faste karusell-løperne nok stod over for å lade batteriene til høstens mange høydepunkter både lokalt og nasjonalt. Andreas Jacobsen var med 14:12 raskest i den 3,3 km lange terrengløypa med trioen Peder Korsbøen, Tor Kristian Hansen og Preben Haugen under halvminuttet bak.
I kvinneklassen var datter Anna Bårdseng først i mål på tiden 16:51 fulgt av mor Lene Andreassen Bårdseng og Bente Storvik.
Neste løp i Hamarkarusellen er Arribatecmila i Furuberget på 9,3 km. Løpet går tirsdag 9. september. Artibatec har hatt en egen løpegruppe for begynnere i vår og sommer som har fullføring av dette løpet som mål. Der blir det et par ekstra uttrekks-premier og en ny mulighet til å teste formen i et realt terrengløp.
Resultater:
Menn:
|Plass
|Startnr.
|Navn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|35
|Andreas Jacobsen
|Laje
|M30-39
|0:14:12
|2
|509
|Peder Korsbøen
|Mjøsa Klatresenter
|M30-39
|0:14:31
|3
|508
|Tor Kristian Hansen
|Nybygda Fotball
|M30-39
|0:14:36
|4
|505
|Preben Haugen
|Ottestad IL
|M40-49
|0:14:37
|5
|513
|Henrik Nordseth
|Ottestad
|M20-29
|0:15:13
|6
|516
|Christian Nilsen
|SI Aktiv
|M30-39
|0:15:23
|7
|504
|Truls Erik Holter
|BDO
|M30-39
|0:15:46
|8
|347
|Sindre Bårdseng
|Vang Skiløperforening
|M50-59
|0:16:37
|9
|272
|Vemund Nordhagen
|Ottestad IL
|M1-15
|0:16:46
|10
|503
|Johannes Riise
|Hamar
|M1-15
|0:16:50
|11
|95
|Lars Geitz Galåsen
|Ilseng IL
|M30-39
|0:16:51
|12
|512
|Bjørn Nessjøen
|Ottestad
|M30-39
|0:17:04
|13
|93
|Jim Harald Olsby
|SI Aktiv E-H / OIL
|M30-39
|0:17:13
|14
|27
|Tore Vegard Sørum
|Ottestad
|M50-59
|0:17:34
|15
|502
|Stian Øveråsen
|Moelv
|M40-49
|0:17:45
|16
|507
|Leo Nathaniel Haugen
|Ottestad IL
|M1-15
|0:17:54
|17
|36
|Odd Perry Søvik
|Hamar
|M60-69
|0:18:32
|18
|34
|Hans Øyvind Stai
|RVT Bedriftsidrettslag
|M30-39
|0:18:32
|19
|510
|Alexander Østby
|Ottestad
|M30-39
|0:18:55
|20
|506
|Oliver Morten Haugen
|Ottestad IL
|M1-15
|0:37:10
Kvinner:
|1
|342
|Anna Bårdseng
|Vang Skiløperforening
|K20-29
|0:16:51
|2
|162
|Lene Andreassen Bårdseng
|Vang Skiløperforening
|K50-59
|0:18:39
|3
|511
|Bente Storvik
|Ottestad
|K50-59
|0:19:51
|4
|515
|Charlotte Sortungstad Mikkelsen
|Vallset
|K30-39
|0:21:10
|5
|514
|Sølvi Gundersen
|Stange
|K40-49
|0:22:15
|6
|180
|Linda Øritsland
|Ottestad
|K30-39
|0:22:22
Trim menn:
|0
|42
|Knut Einar NORDHAGEN
|Ottestad IL
|Trim
|0:00:00
