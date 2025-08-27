(Video: Hilde Hagevik Odde)

Det var nye navn på toppen av listene denne gangen da noen av de faste karusell-løperne nok stod over for å lade batteriene til høstens mange høydepunkter både lokalt og nasjonalt. Andreas Jacobsen var med 14:12 raskest i den 3,3 km lange terrengløypa med trioen Peder Korsbøen, Tor Kristian Hansen og Preben Haugen under halvminuttet bak.

Starten har gått så støvskyen står bak vinneren Anders Jacobsen (35) og treeren, Tor Kristian Hansen (508). (Foto: Elin Simensen)

I kvinneklassen var datter Anna Bårdseng først i mål på tiden 16:51 fulgt av mor Lene Andreassen Bårdseng og Bente Storvik.

Anna Bårdseng spurter side om side med Johannes Riise. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Bedriftsidretten hadde Stange kommune som medarrangør på tirsdagens løp, og Elin Simensen vartet opp med hjemmelagde kanelsnurrer etter løpet. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Neste løp i Hamarkarusellen er Arribatecmila i Furuberget på 9,3 km. Løpet går tirsdag 9. september. Artibatec har hatt en egen løpegruppe for begynnere i vår og sommer som har fullføring av dette løpet som mål. Der blir det et par ekstra uttrekks-premier og en ny mulighet til å teste formen i et realt terrengløp.

Resultater:

Menn: Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 35 Andreas Jacobsen Laje M30-39 0:14:12 2 509 Peder Korsbøen Mjøsa Klatresenter M30-39 0:14:31 3 508 Tor Kristian Hansen Nybygda Fotball M30-39 0:14:36 4 505 Preben Haugen Ottestad IL M40-49 0:14:37 5 513 Henrik Nordseth Ottestad M20-29 0:15:13 6 516 Christian Nilsen SI Aktiv M30-39 0:15:23 7 504 Truls Erik Holter BDO M30-39 0:15:46 8 347 Sindre Bårdseng Vang Skiløperforening M50-59 0:16:37 9 272 Vemund Nordhagen Ottestad IL M1-15 0:16:46 10 503 Johannes Riise Hamar M1-15 0:16:50 11 95 Lars Geitz Galåsen Ilseng IL M30-39 0:16:51 12 512 Bjørn Nessjøen Ottestad M30-39 0:17:04 13 93 Jim Harald Olsby SI Aktiv E-H / OIL M30-39 0:17:13 14 27 Tore Vegard Sørum Ottestad M50-59 0:17:34 15 502 Stian Øveråsen Moelv M40-49 0:17:45 16 507 Leo Nathaniel Haugen Ottestad IL M1-15 0:17:54 17 36 Odd Perry Søvik Hamar M60-69 0:18:32 18 34 Hans Øyvind Stai RVT Bedriftsidrettslag M30-39 0:18:32 19 510 Alexander Østby Ottestad M30-39 0:18:55 20 506 Oliver Morten Haugen Ottestad IL M1-15 0:37:10 Kvinner: 1 342 Anna Bårdseng Vang Skiløperforening K20-29 0:16:51 2 162 Lene Andreassen Bårdseng Vang Skiløperforening K50-59 0:18:39 3 511 Bente Storvik Ottestad K50-59 0:19:51 4 515 Charlotte Sortungstad Mikkelsen Vallset K30-39 0:21:10 5 514 Sølvi Gundersen Stange K40-49 0:22:15 6 180 Linda Øritsland Ottestad K30-39 0:22:22 Trim menn: 0 42 Knut Einar NORDHAGEN Ottestad IL Trim 0:00:00

Resultater klassevis på EQ-Timing