For å markere jubileet har arrangøren invitert alle deltakerne fra det første året til gratis deltaking. Da var det fem løpere som sprang rundt Valderøya og 96 deltakere som var i de yngre klassene. Det skal bli spennende å se hvor mange av disse som stiller til start i en tilpasset og kortere versjon av løpet.

Valderøya rundt

Hovedløpet, Valderøya rundt er på 8,7 kilometer og kan løpes med eller uten tidtaking. Løpet har følgende klasser: junior (under 20 år), senior (20-34 år), veteran (over 35 år. 5-årsklasser opp til 70+), kvinner og menn. Startkontingenten er kr 250 pr deltaker ved påmelding innen 17. april. Ved påmelding seinere, er prisen kr 300.

Påmelding via eqtiming: Valderløpet 2024

Mosjonsklasse

Løpet rundt øya har også egen mosjonsklassen uten tidtaking som starter mellom kl. 11.30 og 12.30. Påmeldingen her er i Idrettshallen før en starter. Startkontingenten er 200 kr og alle får løpets medalje. Barn- og ungdomsløpet har forskjellige klasser og starter fra kl. 14.00. For de unge er løypa på ca 360 meter. For de som er 10 år (f. 2014 og tidligere) deler en i klasser pr fødselsår og deler på jenter og gutter.

Premiering

Det er medaljer til alle deltakere, og pokal til den raskeste i hver løpeklasse over10 år. Videre blir det trukket ut to flotte ekstrapremier mellom alle som deltar. Den ene trekkes blant de som fullfører Valderøya Rund,t og den andre mellom de som løper den korte løypa

Ved spørsmål kontakt: Ole Martin Sæter, mail olesaete@online.no, telefon 994 12381 eller Sindre Skjong, mail skjong@gmail.com, telefon 907 83776.

I fjor var det disse tre løperne som kjempet om tetplasseringer i herreklassen. Fra venstre Kristian Nedregård, Jan Ketil Vinnes og Ole Lukkedal. I kvinneklassen er det Janne Elin Vatnaland som har vunnet de siste tre årene og forbedret seg hver gang. Foto: Helge Fuglseth

Historie

Frå Ole Martin Sæter i Valder IL har vi motteke følgjande info om historia bak Valderløpet:

Løypa rundt Valderøya har blitt endra nokre ganger på grunn av flytting av start- og målplass. Løypa har alle ganger med eit unnatak gått rundt Valderøya og distansen har vore mellom ca 8,5 og 8,7 km. Den eine gangen ei ikkje sprang rundt øya var det så mykje snø utom fjellet at ein snudde på Sætra.

Dei første åra var det berre menn som deltok i det lengste løpet men etter kvart kom også kvinner med. Først i mosjonsklasse, men etterkvart i eigne kvinneklasser. Det blir konkurrert i mange aldersklasser, men i oversikta nedanfor er det den raskaste løparen uansett alder som er oppført.

Menn Kvinner

1974 Kjell Leira 28.07 Ingen

1975 Malvin Stein 28.18 Ingen

1976 Kåre Heggen 28.33 Ingen

1977 Kjell Leira 28.34 Ingen

1978 Alf Einar Fornes 26.42 Ingen

1979 Svein Hjeldnes 30.59 Ingen (omlagt løype)

1980 Kåre Heggen 28.32 Ingen

1981 Peder Arne Sylte 27.17 Ingen

1982 Svein Hjeldnes 28.02 Ingen

1983 Tom Christiansen 29.08 Ingen

1984 Terje Gautvik 28.28 Ingen

1985 Terje Gautvik 27.14 Sølvi Løvøy (mosjonskl) 40.39

1986 Arnljot Lande 29.03 Helga Innselset (mosjonskl) 38.44

1987 Terje Gautvik 28.01 Olga Strand (mosjonsklasse) 40,29

1988 Inge Røyrhus 29.57

1989 Petter Nørve 29.56 Olga Strand (mosjonsklasse) 39.27

1990 Petter Nørve 27.43 Olga Strand (mosjonsklasse) 39.32

1991 Oddvar Brå 28.52 Eva Slørdal Conradi 38.03

1992 Jørn Helge Egset 31.15 Ingen i konkurranseklasse

1993 Magne Helland

1994 Svein Oskar Nedregård 30.16 Hilde Gidske 43.20

1995 Svein Oskar Nedregård 30.59 Hilde Gidske 43.52

1996 Svein Oskar Nedregård

1997 Kristian Nedregård 30.32 Kristin Stokke Westre 42.56

1998 Svein Oskar Nedregård 29.34 Kristin Stokke Westre 41.51

1999 Svein Oskar Nedregård 29.32 Bjørg Storeide 37.45

2000 Svein Oskar Nedregård 31.31 ingen

2001 Kristian Nedregård 28.38 Kristin Stokke Westre 40.46

2002 Svein Oskar Nedregård 29.25 Kristin Stokke Westre 40.39

2003 Kristian Nedregård 28.06 Kristin Stokke Westre 43.37

2004 Gjermund Husøy 30.02 Brynhild Synstnes 31.02

2005 Kristian Nedregård 27.40 Torunn Kjerstad 41.54

2006 Svein Oskar Nedregård 31.55 Ingunn Eikrem Olsen 38.59

2007 Kristian Nedregård 28.24 Torunn Kjerstad 41.25

2008 Kristian Nedregård 29.04 Maria Vattøy 38.41

2009 Kristian Nedregård 28.12 Maria Vattøy 37.47

2010 Kristian Nedregård 28.00 Pauline Helen Synnes 38.16

2011 Kristian Nedregård 28.35 Hilde Nordstrand 39.34

2012 Kristian Nedregård 29.55 Tonje Brande 35.13

2013 Kristian Nedregård 29.12 Tonje Brande 34.44

2014 Kristian Nedregård 29.27 Tonje Brande 35.02

2015 Kristian Nedregård 29.10 Tonje Brande 34.53

2016 Jan Ketil Vinnes 30.31 Tonje Brande 34.54

2017 Håkon Stavik 28.53 Ingrid Festø 32.48

2018 Håkon Stavik 27.30 Ingrid Festø 33.19

2019 Marcus Megrund 28.18 Audhild Bakken Rognstad 35.15

2020 Ikkje løp på grunn av korona.

2021 Kristian Nedregård 30.09 Janne Elin Vatnaland 38.04

2022 Kristian Nedregård 30.13 Janne Elin Vatnaland 36.11

2023 Kristian Nedregård 30.26 Janne Elin Vatnaland 34.16

Om løypa

Løypene har variert litt, men frå ca 8,5 til 8,7 km. Dei første åra start og mål ved Valderøy Barneskule. Ut frå skuleplassen og Øvstevegen rundt øya. Ved målgang kom ein forbi kyrkja og ved Bedehusbakken og inn på skuleplassen. Når start og mål vart flytta til Valderøy Ungdomsskule var løypa sameleis, men vart litt lengre, ca 100 - 200 m. Etter nokre år, frå 1988 var løypa endra slik at ein ikkje tok til venstre ved Trollhaugen, men fortsette forbi ferjekaia og opp ved Rådhuskrysset til U-skulen. Ikkje stor endring i lengde. Då gangvegen nordover kom vart løypa lagt om slik den tok av ved U-skulen og fylgde gangvegen, d.v.s. Nestevegen Start og mål var flytta til Idrettshallen. Løypa var uendra og lengda ganske lik. Målt til 8,7 km. I 1979 var det så mykje snø på løpsdagen at ein ikkje kunne løpe rundt øya. Løparane sprang då opp på Sætra og ned der barnehagen no er og så følgde dei hovudvegen til Trollhaugen og avslutta forbi kyrkja og til mål. Denne løypa var vel 9 km.

Løyperekordar

Det har som gjort greie for ovanfor vore litt ulike løyper, men lengda har ikkje variert så mykje. Løypa der ein sprang Øvstevegen er noko kortare enn dagens, så ei må ha to rekordar; ein for den gamle løypa og ein for dagens løype.

Gamal løype ca 8,4-8,5 km:

Alf Einar Fornes 26.42 i 1978

Dagens løype ca 8,7 km

Brynhild Synstnes 31.02 i 2004

Håkon Stavik 27.30 i 2018

I 2020 då Valderløpet ikkje vart arrangert på grunn av Korona-pandemien løp likevel Håkon Stavik løypa for å sjå om han kunne slå rekorden. Tida vart 26.16, men dette kan ikkje reknast som rekord då det ikkje var i eit ordinært løp.