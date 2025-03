Valderøya rundt

Valderøya rundt er 8,7 kilometer. Du kan løpe med eller uten tidtaking. Klasser for junior (under 20 år), senior (20-34 år), veteran (over 35 år. 5-årsklasser opp til 70+). Kvinner og menn. Startkontingent kr 250 pr deltaker ved påmelding innen 19. april. Påmelding senere kr 300.

Påmelding via eqtiming: https://signup.eqtiming.com/?Event=valderlopet&lang=english

Mosjon uten tidtaking

Vi inviterer også alle til å delta i Valderløpet ved å gå eller løpe rundt Valderøya. Start mellom 11.30 og 12.30. Påmelding i Idrettshallen før en starter. Påmeldingsavgift kr 200 og alle får Valderløpmedalje.

Barn-/ungdomsløp fra kl. 14.00

For de unge er løypa på ca 360 meter. For de som er 10 år (f. 2015 og tidligere) deler en i klasser pr fødselsår, og inndeling mellom jenter og gutter. Påmelding for deltakere fra Valder IL meldes for barneidretten og for friidretten til trenerne.

Andre påmeldinger sendes til: valderlopet@hotmail.no For barn under 10 år, født 2016 og senere er det ikke tidtaking. Gruppene blir inndelt slik de løper sammen med barn på samme alder. I de aller yngste klassene kan også foreldre eller andre ledsagere følge barna i løypa. Startkontingent kr 75 pr deltaker ved påmelding innen 19. april. Påmelding senere kr 100.

Premiering

Det er medaljer til alle deltakere, og pokal til den raskeste i hver løpeklasse (over10 år). Videre premieres de tre raskeste kvinner og menn uansett klasse i løpet rundt Valderøya. Det blir videre trukket ut to flott ekstrapremier mellom alle som deltar. Den ene trekkes blant de for fullfører Valderøya Rundt og den andre mellom de som løper den korte løypa

Ved spørsmål kontakt:

Ole Martin Sæter - olesaete@online.no - 994 12 381

Sindre Skjong - skjong@gmail.com - 907 83 776