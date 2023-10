Valencia Halvmaraton er med 22000 deltakere fulltegnet. Både halv- og helmaratonløpet i Valencia har fått rykte på seg for å være av verdens raskeste løp, og mange drar dit for å sette pers eller å klatre høyt opp på statistikken.

Værmeldingen for årets halvmaratonløp ser lovende ut med 13 grader ved start og bare svak vind. Det kan med andre ord gå fort unna både i teten og lenger bak i feltet.

Kibiwott Kandie fra Kenya er trolig den største favoritten i og med at han med 57.32 har verdens nest beste tid på halvmaraton. Han har også vunnet Valencia Halvmaraton to ganger før. Men andre verdensstjerner som Yomif Kejelcha, Hagos Gebrhiwet, Selemon Barega og en rekke andre er også på plass.

På damesida har tyske Melat Kejeta den beste persen med 1.05.18, ei tid som er europeisk rekord. Margaret Chelimo fra Kenya samt Gotyom Gebreslase og Tsigie Gebreselama fra Etiopia har imidlertid også pers godt under 1.06, og det er vanskelig å peke ut en klar favoritt.

Løpsleder Marc Roig uttaler følgende i en pressemelding:

– Valencia beviser igjen at det er løpet verdens beste løpere velger for å kunne slå rekorder. At fjorårets vinner i herreklassen stiller på nytt, viser løpets popularitet. Vi forventer å se bemerkelsesverdige rekorder, det være seg nasjonale rekorder og potensielt også årsbeste i verden for både kvinner og menn.

Verdensrekorden for kvinner er nok imidlertid ikke i særlig fare for å bli slått. Letesenbet Gidey løp på 1.02.52 i nettopp Valencia i 2021, og det skal mye til for at noen er i nærheten av den tida. Samtidig er det lite som overrasker for tida når det handler om rekordrask løping.

Valencia Halvmaraton vil streames på Youtube fra klokka 8.25 søndag 22. oktober.

Elitefelt menn K. Kandie 00:57:32 KEN Yomif Kejelcha 00:58:32 ETH Mathew Kimeli 00:58:43 KEN Tadese Worku 00:58:47 ETH Hagos Gebrhiwet 00:58:55 ETH S. Sawe 00:58:58 KEN Bravin Kiprop 00:59:22 KEN Patrick Mosin 00:59:31 KEN Brian Kwemoi 00:59:37 KEN Hillary Kipkoech 00:59:41 KEN Erick Sang 00:59:50 KEN Weldon Langat 00:59:55 KEN Laban Kiplimo 01:00:13 KEN Kelvin Kibiwott 01:00:14 KEN A. Simbassa 01:00:37 USA Selemon Barega 01:00:39 ETH Elitefelt kvinner Melat Kejeta 01:05:18 GER M. Chelimo 01:05:26 KEN G. Gebreslase 01:05:36 ETH T. Gebreselama 01:05:46 ETH Ftaw Zeray 01:06:06 ETH Nigsti Haftu 01:06:17 ETH Yalemget Yaregal 01:06:27 ETH Tigist Gezahagn 01:06:41 ETH J. Chepngetich 01:06:42 KEN S. Harrison 01:07:17 GBR Lemlem Hailu 01:08:50 ETH Lauren Hagans 01:09:46 USA Mekdes Woldu 01:09:43 FRA



Alle de fire kvinnene med best pers, har løpt halvmaraton mellom 1.05 og 1.06. (Foto: Valencia Marathon)