Valencia maraton fortsetter å være løypa for gode tider - OPDATERT MED BILDER

Med vinnertidene 2.01.48 og 2.15.15 var rammene satt for en fantastisk dag i Valencia. Som vanlig vartet byen opp med et løp under perfekte forhold, god stemning og rekorddeltakelse med 26 251 fullførende deltakere. Dagens raskeste løpere ble Sisay Lemma og Worknesh Degefa, begge fra Etiopia. Kristin Waaktaar Opland og Kim-Roger Trøite ble de beste norske løperne.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?

Få digital tilgang for kun 10 kroner. Bli medlem her! Allerede medlem? Logg inn her

Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2024 eller ut 2025. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.