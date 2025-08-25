Vang OL best i KM sprintstafettene i byparken i Kongsvinger
Søndag arrangerte Brandval/Kongsvinger OK KM sprintstafett for Innlandet fra byparken i Kongsvinger.
Kartet Kongsvinger festning i målestokk: 1:4000 med ekvidistanse 5 meter ble benyttet. Stafettene gikk i åpent og lettløpt by- og parkterreng, med kun mindre innslag av ukultivert skog og skogsbunn. Generelt var det god løpbarhet og gode siktforhold med moderat kupering.
Det ble konkurrert i tre KM klasser, H17,- D17,- og DH13-16 med tre løpere pr. lag som løp to etapper hver.
Vang OL vant H17,- Hadeland OL to 2. plassen og Elverum OK endte på 3. plass. Vang OL vant også D17,- fulgt av Brandval/Kongsvinger og OL Toten-Troll. I DH13-16 vant Lillehammer OK foran Vang OL Gjø-Vard OL.
